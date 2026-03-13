[Review] Blue Prince – Puzzelen, puzzelen en nog meer puzzelen!

Vorige week werd Blue Prince tijdens de Indie World-presentatie onverwacht onthuld voor de Nintendo Switch 2. Bovendien kwam de game direct uit in de Nintendo eShop voor €29,99. Na een goede week spelen kan ik wel stellen dat ik fan ben van Blue Prince. Ondanks dat de lat hoog lag na de reviews die begin 2025 van deze game verschenen toen de game op andere platforms uitkwam, wist deze unieke puzzelgame me vanaf de eerste tel volledig in te pakken. Waarom Blue Prince een aanrader is, lees je verder in deze review!

Raadselachtig landhuis

Ontmoet Simon, de protagonist van het mysterie dat Blue Prince heet. Simon heeft van zijn overleden oudoom een landhuis geërfd, maar dat krijgt hij niet zomaar. Eerst zal hij kamer nummer 46 moeten vinden. Pas dan ontvangt hij de sleutels van het landhuis. Klinkt makkelijk, toch? Nou, dat valt vies tegen. Het landhuis bestaat namelijk maar uit 45 kamers. De 46e kamer zit dus ergens verstopt en het landhuis is elke dag weer anders. Met een beperkt aantal stappen per dag is het aanpoten om het mysterie op te lossen.

Het beste aan deze game is het puzzelen en het hele mysterie rond het landhuis. Daarom raad ik je ook zeker aan om blind deze game te spelen. In deze review zal ik daarom ook niet veel vertellen over de inhoud, maar wel over de ervaring en wat het met mij deed.

Informatie is de sleutel

De game speelt als een roguelite: elke dag begin je opnieuw met de verkenning van het landhuis. Daarbij heb je slechts een beperkt aantal stappen die je mag zetten, al zijn er manieren om deze soms aan te vullen. Sommige dingen inclusief nuttige informatie draag je over naar de volgende dag. En vooral die informatie kom je in overvloed tegen. Dit is geen game om zomaar tussendoor te spelen. Ik heb er zelfs een notitieboekje bij gepakt om alle informatie op te schrijven. De ene keer kom je bijvoorbeeld een brief tegen met info die je nu nog niet kan gebruiken en de andere keer vind je een hint voor een op te lossen puzzel.

In het begin denk je nog dat het allemaal wel meevalt qua info. Het zijn natuurlijk op dat moment vooral nog losse puzzelstukjes. Pas als je meer in-game dagen hebt gespeeld kom je achter de vele verbanden en begint de ‘fun’. Ik vond het echt geweldig om steeds weer nieuwe aanknopingspunten te vinden. Op een gegeven moment kon ik het ook amper meer loslaten, omdat ik steeds maar meer wilde puzzelen. Ik mag dan nu een tijd in de game hebben zitten, maar klaar ben ik nog lang niet. Er zijn nog meer dan genoeg mysteries voor mij om te ontrafelen. Ik kan wel stellen dat je hier vele tientallen uren in kan steken.

Kamers

Nog belangrijker dan informatie is hoe je deze bemachtigt. Daarvoor moet je het landhuis in first-person perspectief verkennen. Achter elke deur schuilt de keuze uit blauwdrukken van kamers. Jij kiest welke je wil binnentreden, maar elke keuze heeft zo zijn eigen gevolgen. De kamers komen op de plattegrond in een rooster te liggen. Het doel is om van onder aan het rooster naar de bovenkant te komen. Het lastige daaraan is, is dat je het niet voor het zeggen hebt uit welke blauwdrukken je mag kiezen. Hierdoor kan het voorkomen dat je net steeds de verkeerde voorgeschoteld krijgt. Kamers moeten namelijk wel zo met de deuren op elkaar aansluiten, zodat je een pad creëert naar de bovenkant van het rooster.

Bovendien hebben de kamers allemaal iets bijzonders. In de ene moet je een puzzel oplossen, in de ander zie je allemaal foto’s die je nog niet kan plaatsen en in weer een ander vind je bijvoorbeeld een sleutel. Het verkennen van de kamers is noodzakelijk om de mysteries te ontrafelen. Af en toe kan het best frustrerend zijn als je een specifieke kamer nodig hebt, maar deze steeds niet tegenkomt. Dat waren voor mij de minst leuke in-game dagen. En toch kon ik Blue Prince niet loslaten. Ik moest en zou verder spelen, net zo lang tot ik zou begrijpen waar alle puzzelstukjes die ik had gevonden op slaan. Wat mij betreft is dat het belangrijkste element van Blue Prince.

Voor de puzzelaars?

Hoewel ik over het algemeen uiterst tevreden ben met de game, is niet alles zo goed. Ik vond het lichtelijk hinderlijk dat je niet op elk moment kan opslaan. Dat kan pas na een afgeronde in-game dag. Weliswaar een klein minpuntje, maar het had de game net wat toegankelijker gemaakt voor kortere gamesessies. Zelfs met dat minpunt kan ik niet anders dan zeggen dat Blue Prince een geweldige puzzelgame is. Als je van puzzelen houdt, moet je deze absoluut aanschaffen. Over de performance had ik verder ook niets te klagen op de Nintendo Switch 2. Alles ziet er prima uit en ook de artstijl voelt zeer passend bij de game aan. Al met al een game om zeker gespeeld te hebben!