3D action platformer Dracamar aangekondigd voor de Switch

Petoons Studio heeft eerder deze week Dracamar aangekondigd, een 3D action adventure platformer. De game zal op verschillende plaformen verschijnen, waaronder de Nintendo Switch. In deze game zullen spelers op een queeste gaan om de kwaadaardige Dragon King te verslaan. Wanneer we precies met deze titel aan de slag kunnen is helaas nog niet bekend. Wel weten we dat het ergens in April zal zijn. Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

In Dracamar ga je op een kleurrijk 3D avontuur om King Crad te verslaan, een kwaardaardige draak die de wereld van Dracamar wil overnemen. Ren, vecht, spring en vecht om de slechte krachten die aan het werk zijn tegen te houden en om de Magische Okis te bevrijden! Verken de verschillende eilanden in deze magische wereld, verzamel Moki-balls en gebruik hun energie om de eilanden weer aan elkaar te verbinden. Vind geheime plekken en nieuwe vrienden en leer hoe goed het leven kan zijn als je de hulp hebt van de mensen om je heen. De wereld van Dracamar is geïnspireerd door de landen rond het middellandse zee gebied. Het reflecteert op de positieve kanten van mensen in deze cozy ervaring.