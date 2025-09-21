Resident Evil Requiem lijkt goedkoper te worden op de Switch 2

Op 27 februari 2026 is het de dag van de horror op de Switch 2. Capcom heeft bij de Nintendo Direct van afgelopen week namelijk onthuld dat er maar liefst drie Resident Evil-games zullen verschijnen op die dag. Niet alleen verschijnen de Gold Editions van Resident Evil VII Biohazard en Resident Evil Village die dag, ook Resident Evil Requiem.De laatstgenoemde titel lijkt op de Nintendo Switch 2 net wat goedkoper te worden dan op andere platformen.

Resident Evil Requiem is het nieuwste deel in de Resident Evil-serie en zal eind februari 2026 verschijnen. Kijken we naar de prijs, dan valt op dat de Switch 2-versie op Amazon 60 Dollar lijkt te gaan kosten, terwijl de game op andere platformen 70 Dollar moet gaan kosten. Tot nu toe hebben we dit nog maar weinig gezien met Switch 2-games, terwijl Resident Evil Requiem wél gewoon dezelfde ervaring op de Switch 2 moet gaan bieden als op de andere platformen.