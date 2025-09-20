Heroes of Mount Dragon komt volgende week naar de Switch

Begin dit jaar werd Heroes of Mount Dragon aangekondigd, een side-scrolling brawler. Afgelopen juni kwam de game al naar Steam, waar het inmiddels positief aangeschreven staat. En binnenkort kunnen we er ook op de Switch mee aan de slag, want ontwikkelaar RuniQ heeft een releasedatum vrijgegeven. Vanaf 25 september kun je alleen of met vrienden met deze titel aan de slag. Benieuwd naar wat een ‘side-scrolling brawler’ precies inhoud? Hieronder kun je een trailer bekijken.

Heroes of Mount Dragon speelt zich af in de mystieke wereld van Üna, waar eeuwenoude krachten de laatste tijd de kop opsteken. Dit zorgt voor chaos in het land, en het land wordt geplaagd door vele bloeddorstige monsters. Jij speelt als één van acht ‘dragon bound champions’, welke in draken kunnen veranderen om het balans in de wereld terug te krijgen. Kies één van deze acht verschillende helden, elk met hun eigen vaardigheden en speelstijlen, en vecht je een weg door de prachtig getekende werelden. Verzamel krachtige upgrades en power-ups die ofwel jou helpen of je vijanden vervloeken. En dit hoef je niet alleen te doen! Deze actievolle brawler kan zowel solo als met vrienden gespeeld worden, zowel couch co-op als online.