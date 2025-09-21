[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 39

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Endoparasitic

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99 – 25 september

Endoparasitic is een tactische horror game waarin je in een nogal lastig parket zit. Je werkt al op een geheime onderzoekslocatie in de ruimte, op een afgelegen asteroïde waar bijna niemand komt, maar nu gaat het daar ook nog eens behoorlijk fout. Nadat drie van je ledematen eraf zijn gescheurd en jij geïnfecteerd bent met een dodelijke parasiet zul je alles op alles moeten zetten om te overleven. En dit moet allemaal handmatig… van het herladen van je wapens, het injecteren van een medicijn dat de infectie op afstand houd en jezelf door de duistere gangen slepen… je hebt voor alles maar één hand. Probeer de vele taken te combineren terwijl je je omgeving goed in de gaten houdt, want monsters liggen overal op de loer.

Hades II [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 25 september

Hades II is het vervolg op de indie-hit Hades, die vijf jaar geleden op de Switch verscheen. Deze keer speel je echter niet Zagreus maar zijn zus, de heks Melinoë. Het verhaal van deze roguelike-dungeoncrawler duikt wederom de Griekse mythologie in. Op Olympus ligt oorlog op de loer, terwijl in de onderwereld een mogelijk nog grotere dreiging sluimert. Net als haar broer heeft Melinoë een uitgebreid wapenarsenaal om deze problemen doeltreffend aan te pakken. Voorbeelden zijn de Sister Blades, de Moonstone Axe en de Witch’s Staff. Ongetwijfeld zit er iets tussen wat bij jouw speelstijl past! Maar ook magische krachten zoals Binding Circles kunnen je een handige voorsprong geven. Uiteraard zullen ook in dit deel de goden van Olympus je zegenen met talenten en vaardigheden, dus je staat er zeker niet alleen voor. Wij mochten de game al een paar keer spelen, hier en hier kun je onze ervaringen lezen.

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 26 september

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian is een nieuw deel in de inmiddels zeer uitgebreide Atelier series, en is één van de twee games uit het 25e jubileumproject. Het verhaal neemt spelers mee op een mysterieus en cozy avontuur met twee nieuwe hoofdrolspelers: Rias Eidreise, een avonturier met een talent voor alchemie, en Slade Clauslyter, een jongeman die ingangen kan openen naar dimensionale paden. Het speelt zich af op het continent van Lantarna. Het is aan Rias en Slade om de reden voor de verdwijning van de inwoners van hun geboortestad Hallfein te achterhalen. Hiervoor zullen ze Lantarna moeten verkennen, ingrediënten voor synthese moeten verzamelen en elke geheime hoek van het continent moeten uitkammen. Ondertussen kom je kerkers met meerdere verdiepingen tegen, de zogenaamde ‘dimensionale paden’, waarvan de structuur bij elk bezoek willekeurig verandert. Hierdoor kun je steeds wisselende ingrediënten verzamelen en nieuwe vijanden uitdagen. Naast het traditionele Atelier-gameplaysysteem, waarbij verkenning, gevechten en synthese elkaar afwisselen, kun je in dit nieuwe deel ook items verkopen via Rias’ winkel en zo helpen de stad verder te ontwikkelen.

Wat verder verschijnt in de week van 22 tot en met 28 september

23 september – Hello Kitty Island Adventure – Wheatflour Wonderland

23 september – Blippo+

23 september – Wizordum

23 september – Hyper Team Recon

24 september – Extremly Powerfull Capybaras

24 september – Winter Games Collection + Advent Calendar

24 september – Neko Ramen

24 september – Road59 – A Yakuza’s Last Stand –

24 september – Electronics Puzzle Lab 2

24 september – Meow Moments: Celebrating Beats & Books

25 september – Agatha Christie – Death on the Nile

25 september – Mai: Child of Ages

25 september – Gearbits

25 september – Mamorukun ReCurse!

25 september – The Order of the Snake Scale

25 september – The Beast and the Princess

25 september – Korean Drone Flying Tour Wonsan-do

25 september – Drift Highway: Retro Console Edition

25 september – Jamboy, A Jelly-cious Hero

26 september – Cladun X3

26 september – NBA Bounce

26 september – Rudolph the Red-Nodes Reindeer

26 september – Grief like a stray dog

26 september – Airborne Justice

26 september – Sribed castle

27 september – Viking Colony Builder Valhalla

