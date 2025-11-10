Beelden gelekt van Yoshi uit The Super Mario Galaxy Movie

Tijdens de Nintendo Direct van 12 september werd bevestigd dat de geruchten over de nieuwe Super Mario-film klopten. Namelijk dat de film is getiteld naar de populaire Super Mario Galaxy-games. Vanaf april volgend jaar kunnen we The Super Mario Galaxy Movie in de bioscoop bewonderen. Om precies te zijn vanaf 3 april 2026. De aankondigingstrailer onthulde alleen nog weinig afgezien van een paar ‘nieuwe’ personages en de titel van de film. Een paar dagen na de Direct noemde het Instagram-acount van een bioscoop in El Salvador dat ook de personages Peach en Yoshi een hoofdrol gaan vervullen. Dat is verder nooit officieel bevestigd door Nintendo of Illumination. Wellicht een bewuste zet om fans nog even te laten gissen naar de volledige cast aan personages.

Toch zijn er nu (helaas?) beelden gelekt waarop Yoshi te zien is. Het gaat om Pillsbury, een Amerikaanse bakker die op deze website een nieuw product (koekjesdeeg) aanbiedt. De voor- en achterkant van de verpakking van het koekjesdeeg toont duidelijk twee plaatjes van Yoshi uit de Super Mario Galaxy-film.

a look at Yoshi for The Super Mario Galaxy Movie via Pillsbury https://t.co/VAIYSAF9me pic.twitter.com/st0Q0GLZIw — Wario64 (@Wario64) November 9, 2025

Nieuwe trailer aanstaande?

Los van de terugkeer van de stemacteurs uit deel 1 en de titel van de film is er verder nog weinig bekendgemaakt over The Super Mario Galaxy Movie. Misschien kunnen we binnenkort dan toch meer informatie van Nintendo verwachten. Volgens My Time to Shine, een bekende film ‘scooper’ op social media, volgt er nog deze maand een nieuwe trailer. Nintendo Life verwacht zelfs dat er een speciale Direct aan gewijd gaat worden. De onthulling zou volgens hen voor 21 november moeten plaatsvinden omdat de nieuwe Mario Galaxy-filmtrailer gekoppeld zou zijn aan Wicked: For Good. En die film gaat op 21 november in premiere.

Maar goed, voorlopig zijn het allemaal nog geruchten en moeten we deze berichten met een korrel zout nemen. Uiteraard melden we het hier wanneer er wél nieuwe informatie is van Universal Studios en/of Nintendo.