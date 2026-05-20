Dark Scrolls uitgesteld naar 22 juni

Slechts twee weken geleden werd de releasedatum van Dark Scrolls aangekondigd. Op 28 mei zou deze game zijn opwachting maken op de Nintendo Switch. Nu blijkt dat het niet gaat gebeuren. Uitgever Devolver Digital en ontwikkelaar doinksoft hebben bekendgemaakt dat de game met een kleine maand wordt uitgesteld naar 22 juni. De reden voor het uitstel is dat Mina the Hollower als releasedatum 29 mei heeft meegekregen; een game in hetzelfde genre met vergelijkbare doelgroep.

Dark Scrolls is een side-scrolling actie-platformer met een fantasy-thema. Het combineert de chaos van shoot-‘em-up met de progressie van roguelite. Je kunt de game alleen spelen of in coöp, zowel lokaal als online. Kies een eigenzinnige held en benut diens unieke vaardigheden om de hordes vijanden en valstrikken te overleven. Je kan bij de release kiezen uit negen speelbare personages, van een krijger of magiër tot vreemdere helden zoals een hond, alien of rat. Scherpe reflexen en razendsnelle beslissingen zijn cruciaal. De spanning stijgt naarmate elke speelsessie nieuwe verrassingen, vertakkende paden en meedogenloze eindbazen met zich meebrengt. Houd je ogen open want het land zit vol mysteries met nieuwe paden en locaties, nieuwe helden om te redden en aan je team toe te voegen, en nog veel meer…

