USK heeft Monster Hunter Wilds voor Switch 2 gerate

In juni werd na maanden van geruchten onthuld dat Monster Hunter Wilds in ontwikkeling is voor de Switch 2. Een releasedatum zou later aangekondigd worden, evenals meer details. Hoewel er officieel nog steeds geen informatie bekend gemaakt is, lijkt het dat de game dichter bij is dan je mogelijk verwacht. Zo heeft het Duitse USK, de tegenhanger van onze PEGI, de game gerate. Zoals te verwachten heeft het dezelfde rating als de andere versies. Voor USK wordt het echter verwacht dat er een lang genoege video of een speelbare build wordt aangeleverd voor een rating. Dat zou dus kunnen betekenen dat de game zo goed als af is voor de Switch 2.