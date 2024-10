[Review] Looney Tunes: Wacky World of Sports – potentie niet volmaakt

Al sinds mijn jonge jeugd kijk ik Looney Tunes, de klassieke animaties blijven geweldig en hoewel de nieuwere series wat tammer zijn geworden blijft er een stukje van de overdreven humor in de serie zitten. Die humor kan goed van pas komen, ook in games en daarom werd ik enthousiast toen Looney Tunes: Wacky World of Sports werd aangekondigd. In deze review van de game bespreek ik hoe de game bevalt, en helaas weet het de potentie niet te bereiken.

In Wacky World of Sports heb je maar liefst vier sporten die je kunt spelen: voetbal, tennis, basketbal en golf. Deze kun je los van elkaar spelen en in toernooi vorm waar je alle vier de sporten langs gaat. Of je nu alleen speelt of met vrienden het kan beiden. Helaas zijn de CPU’s niet altijd even goed of weten ze opeens alles te doen om perfect te winnen. Het is erg wisselvallig wat de game matig geoptimaliseerd maakt.

Diverse cast, die niet goed tot hun recht komen

Het spel laat je kiezen uit tien verschillende personages. Hieronder vallen de bekendste personages zoals Sylvester, Bugs Bunny en Yosemite Sam. Er is echter niet echt synergie te vinden in het spel tussen personages wat juist voor echt goede momenten had kunnen zorgen. De cartoons zijn namelijk zo goed door de interactie tussen de personages. Ze hebben wel unieke moves en de sporten maken gebruik van powerups, maar dat is niet genoeg voor het spel om nu echt bijzonder te zijn. Zelfs de mindere Mario sport spellen hebben meer diepgang.

Weinig diepgang bij de sport

De kern van de game draait natuurlijk om sport in een Looney Tunes thema. Hoewel de sporten af en toe vermakelijke momenten bieden, voelt de uitwerking uitgehold en meer iets voor een gratis mobile titel. De besturing is eenvoudig en de regels simpel, waarbij elke sport is voorzien van wat obstakels en ‘super moves’. Hierdoor is het wel geschikt voor de jongere spelers. Het heeft alleen wel een probleem dat de gameflow vaak wat traag is waardoor het besturen ook niet altijd even fijn voelt. Dit viel mij vooral op bij basketbal. Iedere sport heeft een kleine mechanic die wat chaos moet verzorgen, maar het voelt nogal mak. Te veel onderbreekt het spel natuurlijk te veel, maar nu is het gewoon te weinig. Of het nu de items zijn in basketbal of een andere mechanic.

Je bent er snel klaar mee

Het spel is bovendien redelijk beperkt. Zo zijn er geen onlinemogelijkheden en heb je je dus maar twee hoofdmodussen. Je hebt dus een toernooimodus waar je langs alle sporten gaat en een optie om sporten individueel te doen. Het toernooi laat je met de teamsporten steeds wisselen van team waardoor je niet je eigen medespeler kunt kiezen. Persoonlijk vind ik dat wel jammer. Daarnaast is de CPU erg wisselvallend. De ene keer doen ze alles alsof ze pro zijn, de andere keer alsof ze de tutorial nog niet eens hebben geprobeerd.

Afgezien van nog de mogelijkheid voor een tutorial is er dus niets extra’s en dat zorgt ervoor dat je redelijk snel klaar bent met de game. Ik hoop eigenlijk dat er nog wat modussen gaan komen of extra sporten door middel van updates, maar heel eerlijk verwacht ik niet dat dit gaat gebeuren. Al is het maar een toernooimodus waar je een virtuele ranking bewandeld en steeds een hogere klasse kunt komen. Dit dan ook per sport.