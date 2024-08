[Review] Moonshine Inc. – Niet voor iedereen

Twee jaar geleden zat ik op Gamescom bij de ontwikkelaars van Moonshine Inc. We hadden een uitnodiging gekregen om naar deze simulator game te komen kijken, en ik had daar wel oren naar. Ik weet natuurlijk wel wat Moonshine is (ik ken een lekkere variant met appeltaart) maar ik zou niet weten hoe je het maakt. Dat de ontwikkelaars daar een game van willen maken vond ik interessant, al duizelde het me wel toen ik het onder ogen kreeg. Het was duidelijk dat deze mensen hun passie voor Moonshine zo accuraat mogelijk wilden namaken. Gelukkig verzekerden me ze ervan dat ze snapten dat niet iedereen die passie deelt. Ja, je zult wat dingen moeten leren, maar het is immers een game, dus dat zou leuk moeten zijn voor iedereen. Nu, twee jaar later, kunnen we eindelijk op de Switch zien of dat is gelukt.

Een kleine crimineel met grote ambities

De game begint met een verhaal. Jij bent iemand die het over het algemeen niet zo op de regels heeft, en wiens geboortedorp te klein is voor zijn ambities. Je gaat je geluk in de grote stad proberen, waar je al snel wat ‘gelijkgestemden’ ontmoet. Samen met deze gelijkgestemden stook je illegale drank, maar nadat een klus compleet verkeerd loopt, ben je genoodzaakt de stad te ontvluchten. Met geen andere opties keer je terug naar waar het allemaal begon, om samen met je zus en oom op de ouderwetse manier Moonshine te gaan maken.

Een net niet hardcore simulator

De game speelt verder zoals een management simulator game, met de nadruk op … tsja, beide? Kijk, er bestaan verschillende soorten simulator games. Van Stardew Valley tot Farm Simulator, in sommige games hoef je maar op een knop te drukken om een taak uit te voeren, terwijl ander je elke kleine stap laten uitspelen. Moonshine Inc. bungelt hier een beetje tussenin. Je zult hier niet persoonlijk alle ingrediënten in de vatten moeten gieten, maar je kunt (en moet) wel elk proces tot in de puntjes finetunen om de beste Moonshine te produceren.

In concept klinkt het simpel. Moonshine bestaat uit verschillende ingrediënten, welke verschillende processen doorlopen om Moonshine te worden. Koop de ingrediënten, plaats de spullen op de juiste plek en gaan met die banaan, toch? Nou, nee. Ik zei het al: de ontwikkelaars hebben passie voor Moonshine. Ze zien het maken van Moonshine bijna als een soort kunstvorm, en hebben hun best gedaan dit op een accurate manier weer te geven. Van het fermenteren en distilleren tot het daadwerkelijk in de flessen gieten, je zult elk proces tot in de puntjes kunnen bepalen.

Welke ingrediënten gebruik je en hoeveel? In welk vat doe je het? Wat is de temperatuur tijdens het fermenteren, en hoe lang laat je dit proces duren? En het distilleren, hoe doe je dat? In welk apparaat doe je dat en heb je het wel goed schoongemaakt? Doe je er nog water bij om het te verdunnen? En voor hoeveel verkoop je het eigenlijk? En waar?

Drank stoken in menu’s

Dit zijn allemaal vragen die je moet beantwoorden, wat je vooral doet in menu’s. Want alhoewel de game op de achtergrond een 3D wereld heeft lopen waar je de gekochte spullen moet plaatsen (en waar je je werkers ziet rondlopen) gebeurd de echte gameplay vooral in de menu’s. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de game je een lange tutorial voorschotelt. De game probeert het je één keer goed uit te leggen, maar omdat het zoveel is, is het bijna niet te onthouden. Wellicht had het geholpen als het iets langzamer was opgebouwd, maar ik heb mijn twijfels.

Dit zijn van die games waar je niet alleen een proces moet leren, maar ook zult moeten snappen hoe bepaalde percentages invloed hebben op elkaar. En eerlijk, ik snap dat niet. Ik heb nog steeds geen idee waarom mijn smaak beter wordt als ik X doe, of mijn overeenkomst met het recept omhoog gaat, terwijl mijn alcohol percentage omlaag gaat. Had dit recept niet 30% alcohol nodig? Ik heb getracht een online guide van de game op te zoeken, maar misschien kan ik beter opzoeken hoe ik drank moet maken. Volgens mij komt dat dichter in de buurt!

Werk je een weg omhoog

Verder speelt het ook als een management game waar je klein begint en langzaam moet opbouwen. Dit doe je vooral door gewoon te blijven brouwen: Veel spullen zijn namelijk niet te koop. Je bent aan het moonshinen baby, dat is verboden! Dan kun je al die dingen niet gewoon in de winkel kopen! In plaats daarvan zul je ze zelf moeten maken, waar je kennis voor nodig hebt. Elke keer als je een batch voltooid krijg je een aantal mastery points, welke je kunt gebruiken om nieuwe spullen te onderzoeken. Met wat geld en mankracht kun je het daarna ook bouwen, waardoor je bijvoorbeeld meer drank in één keer kan distilleren. Of leert hoe je fruit moet fermenteren.

Een soortgelijk systeem bestaat er voor het vinden van nieuwe recepten. Hoe vaker je een bepaald recept herhaalt, hoe meer er een ‘wolk’ ontstaat op de receptenkaart. Wanneer die een ander recept vind krijg je één of twee ingrediënten en een hint waarmee je een nieuwe drank kunt maken. En dat zijn er echt behoorlijk wat! Niet alleen zijn deze verdeeld in verschillende soorten drank (Moonshine, Whiskey, Brandy en Wodka) maar ook per kwaliteit. Persoonlijk had ik het meeste lol met het ontdekken van deze recepten, juist omdat je zelf nog een aantal dingen moet uitvinden voordat het klopt.

Pas op voor de politie!

Als laatste moet je rekening houden met het feit dat het allemaal illegaal is. Wanneer je begint, is de politie nog niet zo gefocust op het drankverkeer in de regio, maar hoe meer dronken hillbilly’s er verschijnen, hoe meer ze gaan opletten. Als je op een bepaalde plek wel erg veel moonshine verkoopt kunnen ze bijvoorbeeld in de buurt patrouilleren, of de verkoop van ingrediënten aan banden leggen. Je moet hier zelf mee spelen, want als ze je op het spoor komen en je basis binnenvallen is het game-over! Het is een leuke toevoeging, omdat je daardoor op je hoede moet blijven. Zelfs in gevallen waar het eigenlijk wel goed gaat, zul je een strategie achter de hand moeten houden om de politie voor te blijven. Er zijn zelfs drastische maatregelen die je kunt nemen, zoals je complete batch dumpen. Maar goed, dat is wel weer een hoop geld…

Vreemde keuzes

Dit klinkt allemaal best oké, maar gameplaytechnisch zijn er wel een paar vreemde keuzes gemaakt. Om te beginnen snap ik niet helemaal wat de game wil. Zo zet het bijvoorbeeld groots neer dat er veel recepten zijn en dat je kan experimenteren, maar eigenlijk wil het dat helemaal niet? Je kunt zelf ingrediënten mixen om te zien waar je uitkomt, maar de game doet zijn best om je op de bestaande recepten te houden. Ik wilde als een soort van visitekaartje een drank maken met mijn eigen unieke twist, maar de game vertelt je dan dat dat niet is hoe het hoort.

Daarnaast heeft de game een lopend verhaal, welke zich afspeelt in hoofdstukken. Het verhaal heeft niet heel veel voeten in de aarde, maar is lollig genoeg, ware het niet dat de hoofdstukken je voortgang tegenhouden. Ik merkte al snel dat ik geen mastery points meer kon uitgeven, omdat sommige technologieën vergrendeld waren achter volgende hoofdstukken. Ik was dus verplicht eerst een aantal quests te doen (en me te laten pakken door de politie waardoor je een eerste basis kwijtraakt) voordat ik nieuwe gisten en apparaten mocht gebruiken.

Vreemd gebruik van tijd

Ook het gebruik van tijd is wat vreemd gedaan. Vanwege het management gedeelte wil je hier controle over hebben. Je betaalt je werknemers en materiaal wordt ouder, dus alle tijd is waardevol. Maar fermenteren duurt erg lang. Ik merkte al snel dat ik de game eigenlijk maar in twee modes speelde: of de tijd stond stil, of ik had hem op x8 snelheid. Er is in de tussentijd namelijk niets anders dat gedaan hoeft te worden. Dat was sowieso een beetje een terugkerend thema van de game: wachten. Wachten tot de fermentatie klaar is, wachten tot je werknemers klaar zijn met schoonmaken of nieuwe technieken onderzoeken, wachten tot je levering gedaan is, wachten tot de game doorheeft dat je doelen gehaald zijn. Nu gebeuren er wel eens kleine dingetjes die je aandacht nodig hebben, maar deze zijn te sporadisch om je iets te doen te geven in de tussentijd.

Te ingewikkeld voor consoles

Het grootste probleem is echter dat het te ingewikkeld is voor consoles. Omdat je zoveel controle hebt zijn er niet alleen veel menu’s, maar je hebt menu’s in menu’s, waar je sliders kunt aanpassen, temperatuur kunt bepalen en de hoeveelheid alcohol kunt beïnvloeden. In de pc-versie zal dat niet moeilijk zijn, maar hier is het absurd. De helft van de tijd weet ik niet welk onderdeel ik nu weer geselecteerd heb, of hoe ik ervoor kan zorgen dat ik het geselecteerd heb. En omdat er zoveel schermen zijn, verschilt de manier van selecteren ook nog wel eens. Waar in het ene scherm ‘A’ kan betekenen dat je klaar bent, is dat in een andere ‘Y’. Het vreemdste is echter wel dat ze in één van de schermen gewoon hebben opgegeven en je een muis geven om dingen aan te klikken en te selecteren. Waarom doen ze dat niet overal?

Interessant, maar

Al met al is Moonshine Inc. Een super interessante game, als je drank stoken interessant vindt. De game heeft getracht dit proces zo accuraat mogelijk te maken, en wie daar geïnteresseerd in is kan zijn lol niet op. Er is genoeg vrij te spelen om dit proces zo efficiënt mogelijk te maken, en de game houdt zichzelf interessant door, naast het management gedeelte, ook de constante dreiging van de politie toe te voegen. Er zijn echter een aantal vreemde gameplay keuzes, die de game er niet leuker op maken. Uiteindelijk is het dan ook vooral een super niche game. Het zal vast heel leuk zijn voor bepaalde mensen, maar voor alle anderen zal het simpelweg te ingewikkeld zijn om lang je aandacht vast te houden.