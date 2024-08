Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team verschijnt binnenkort op de Switch

De GBA-app voor Nintendo Switch Online ontvangt binnenkort een nieuwe game. Het gaat hier om Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team. Deze game verscheen oorspronkelijk in 2005 met een broertje, Blue Rescue Team die op de DS verscheen. Deze games konden toen met elkaar communiceren. Jaren later verscheen er in 2020 een remake van de games op de Switch.

In Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team word jij als mens plotseling wakker in een andere wereld. Eén waar jij zelf een Pokémon bent geworden. Na een quiz krijg je toegewezen welke Pokémon jij bent en kun je een partner kiezen. Vervolgens zul je samen met deze partner op pad gaan als een Rescue Team. Je zult talloze Pokémon moeten helpen in constant veranderende dungeons en aan de slag gaan met turn-based gevechten. Dit allemaal om uiteindelijk erachter te komen waarom jij in de wereld bent beland en wat jouw doel daar is.

De game verschijnt op 9 augustus op de GBA-app. Om hem te kunnen spelen heb je wel een abonnement nodig. Omdat het op GBA is heb je de Nintendo Switch Online + Expansion Pass nodig. Dat deze game nu verschijnt, betekent trouwens niet dat ook de mainline games naar de dienst komen. Voor meer nieuws over NSO, klik dan hier.