[Review] Project S-11 – kort en uitdagend

ModRetro heeft voor de Chromatic niet alleen nieuwe games, maar ook verschillende heruitgaven van oude bekende games op de markt gebracht. Eén van die games is Project S-11. Deze game verscheen oorspronkelijk in 2001 voor de Game Boy Color. Voor 41,95 euro krijg je een gloednieuwe versie die geschikt is voor je Game Boy Color of je Chromatic. Maar of dit het waard is? Niet echt meer.

Om te beginnen kijken we even naar wat je krijgt voor de prijs. Als een liefhebber van fysieke games weet ModRetro echt alle vakjes af te tikken. Niet alleen zit de game in een prachtig vormgegeven doosje wat doet denken aan die van de Game Boy tijdperk. De game zelf zit in een plastic omhulsel met onder het spel een speciaal bedeltje. Bij deze game is dat je ruimteschip uit de game. Ook heeft het spel een fysieke handleiding. Iets wat ik enorm mis met moderne games.

De game cartridge is gemaakt van een doorzichtig plastic, iets wat nostalgische gevoelens oproept. ModRetro heeft voor hun verschillende games verschillende kleuren cartridges gemaakt om hier wat speelse variatie in te brengen. Wat een erg fijne toevoeging is op de cartridge is dat het logo van Chromatic er op staat met een balk er onder. Deze geeft door middel van kleurgebruik aan voor welke Game Boy die geschikt is.

Gameplay is uitdagend, maar erg simpel opgezet

Project S-11 ziet er voor een Game Boy Color game echt prachtig uit, het kleuirenspectrum ziet er erg goed uit en ik ben eerlijk gezegd verbaast dat dit op deze tech kon. Aangezien dit een reproductie van een oude game is, blijft het wel echt trouw aan het origineel. Alle levels, actie en cutscenes zijn behouden zoals die op de Game Boy Color te zien waren. Wel merk je de tijd van de originele uitgave in de simpele opzet.

De game is namelijk een forward-scroller zo blijf je automatisch naar boven bewegen waardoor het landschap automatisch voorbij komt. Deze zijn erg simpel met niet al te veel details. Nu is dat opzich niet zo erg aangezien de gameplay je aandacht genoeg nodig hebt. Tenminste in de latere levels. De eerste levels zijn wat simpel, maar goed om de mechanics onder de knie te krijgen, maar verder in het spel wordt het een flinke uitdaging om te overleven. Wanneer je Game Over gaat zul je dan wel helemaal opnieuw moeten beginnen, tenzij je één van de codes gebruikt die het spel bevat. Hiermee kun je naar een specifiek level springen. Deze codes zijn ook hetzelfde gebleven als in de originele release en zie je ook nadat je Game Over gaat voor het level waar je Game Over in gaat.

De gameplay is bovendien ook erg simpel te begrijpen. Je kunt je schip bewegen binnen het scherm om de vijanden te ontwijken en je hebt twee verschillende wapens. De gelimiteerde raketten, die een grote radius hebben, maar een slecht bereik en je standaard wapen. Deze kun je wel upgraden door gedropte power-ups op te rapen. Afhankelijk van de kleur van de power-up krijg je een ander wapen. Dit kan een laser zijn, een soort machine geweer of weer wat anders. De ene is nuttiger dan de ander. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze automatisch kunnen vuren, zelf klikken gaat alleen vele malen sneller.

Wel erg kort voor de prijs

De game is dus bijna 43 euro, maar hiervoor krijg je acht levels die je natuurlijk onbeperkt kunt herspelen. Echter, de replayability is niet echt hoog. Doordat de levels en gameplay simpel zijn opgezet mis je wel wat om terug te keren naar het spel. Ja het is een game uit 2001 voor de Game Boy Color, maar ik zou deze dan misschien de goedkopere prijsklasse gegeven hebben of een nieuwe editie van gemaakt hebben in plaats van de huidige versie.