[Review] Toki Tori – Ultimate Edition – een Nederlands Pareltje

Two Tribes, een Nederlandse gamedeveloper, bracht in 2001 de game Toki Tori uit voor de Game Boy Color. Het was hun eerste game en tot en met 2016 brachten ze nog verschillende andere games uit. Hoewel hun kantoor nu gesloten is en er niets nieuws meer ontwikkeld wordt, komen hun oude games soms weer omhoog. Zo hebben games als Swords & Soldiers hun weg naar de Switch gevonden. Degene die het vaakste terugkomt, is Toki Tori en nu dus ook voor de Chromatic. Deze game is daarnaast ook speelbaar op de originele Game Boy Color en GBA (SP). Tijd om dus even een blik te werpen of dit het nog waard is.

Wat krijg je voor de prijs

Om te beginnen kijken we even naar wat je krijgt voor de prijs, ook deze game is een kleine 42 euro. Voor deze prijs krijg je niet alleen de game. Maar zit die in een prachtig vormgegeven doosje wat doet denken aan die van de Game Boy tijdperk. De game zelf zit in een plastic omhulsel met onder het spel een speciaal bedeltje. Bij deze game is dat Toki Tori zelf. Ook heeft het spel een fysieke handleiding. Iets wat ik enorm mis met moderne games. Hoewel de game niet moeilijk te begrijpen is, is het alsnog een leuke toevoeging.

De game cartridge is gemaakt van een knalgeel plastic, een mooie toepasselijke. ModRetro heeft voor hun verschillende games verschillende kleuren cartridges gemaakt om hier wat speelse variatie in te brengen. Wat een erg fijne toevoeging is op de cartridge is dat het logo van Chromatic er op staat met een balk er onder. Deze geeft door middel van kleurgebruik aan voor welke Game Boy die geschikt is. In dit geval de Game Boy Color en Game Boy Advance (SP).

Tijdloze gameplay

Toki Tori zul je een stuk langer meedoen om door te spelen dan de eerder gereviewde Project S-11. Als je alles doorspeelt, ben je ongeveer 10 uur bezig als je erg goed bent in puzzels, anders kan het eerder oplopen richting de 20. Ook deze game heeft een simpele opzet, maar een flinke moeilijkheidsgraad. Hoewel de game veelal hetzelfde is, zijn er wel wat verschillen met de originele release.

De opzet ziet namelijk het gele kuikentje, Toki Tori, verschillende levels langs gaan om eieren te verzamelen in verschillende levels. In het begin is het simpel. Je kunt lopen, klimmen, naar beneden springen en kleine opstapjes opspringen. De levels zijn gemakkelijk en overzichtelijk om met gemak een route uit te denken. Latere levels maken het lastig. Je krijgt dan niet alleen grotere levels die onoverzichtelijker zijn, maar ook krachten die je een beperkt aantal keer kunt gebruiken. Zoals het bouwen van bruggen, een freezegun, teleporteren en nog meer opties. Deze powers kunnen je later in het level ook dwarsbomen dus je zult tactisch moeten gaan nadenken.

En hier is precies wat de game zo uitdagend maakt. Doordat de levels veel groter zijn dan wat je op je schermpje ziet, is het lastig om goed vooruit te plannen. Een verkeerde stap is zo gemaakt en de enige manier om je fout te herstellen is namelijk het level resetten. De ontwikkelaars hebben het namelijk zo ontworpen dat je iedere power precies het aantal keer hebt wat je nodig hebt.

Nieuwigheden en prachtig kleurgebruik

Het spel heeft Toki Tori – Ultimate Edition en dat komt door wat kleine, maar fijne verbeteringen. Zo beweegt Toki Tori nu een stukje sneller waardoor herhaling van levels niet zo vermoeiend wordt. Zeker in de hard levels heb ik een aantal levels vaak genoeg moeten resetten. Daarnaast zal je kuiken automatisch springen en is de timer weg. Grappig genoeg hebben de level select schermen nog wel de tijd genoemd.

Je hebt in totaal meer dan 60 puzzels die je kunt doorlopen met een oplopende moeilijkheidsgraad. Dit gebeurt in vier verschillende werelden die er ieder (voor een 8-bit game) prachtig uit zien. Het kleurgebruik van het spel is bijzonder goed en weet echt gebruik te maken van het scherm van de Chromatic. Doordat het een port van het origineel is, behoudt de game bovendien zijn originele charme die bij de HD-versie een beetje verdwenen is.