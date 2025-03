2D platformer Hyper Mirror Run verschijnt deze week voor de Nintendo Switch

2D platformer Hyper Mirror Run komt deze week naar de Nintendo Switch. Dat hebben uitgever Ratalaika Games en ontwikkelaar Nelson Fernandes vandaag bekendgemaakt. Hyper Mirror Run verschijnt aanstaande vrijdag 14 maart 2025. De game gaat digitaal te koop zijn via de Nintendo eShop voor €4,99.

Hyper Mirror Run is een 2D platformer in pixel art stijl die alleen te spelen is of in lokale coöpmodus. Er zijn 55 levels in 5 gespiegelde werelden waar je je doorheen moet zien te navigeren. Beheers precieze sprongen en gebruik wapens om vijanden te verslaan. Door edelstenen te verzamelen verdien je extra levens en vergroot je de kans om vijanden te verslaan. Hyper Mirror Run belooft volop snelle actie en plezier.

Benieuwd geworden naar hoe Hyper Mirror Run eruitziet? Bekijk dan de trailer hieronder!