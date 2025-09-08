[Mini Review] Self Simulated – vergeet het verhaal, gameplay is top

Self Simulated is één van de nieuwe games voor de Chromatic van Mod Retro (of speelbaar op je Game Boy Color). Voor € 43,99 en nog verzendkosten (relatief goedkoper bij kopen meerdere games) kun je de fysieke game aanschaffen. Self Simulated is een snelle platformer waarbij precieze input van enorm belang is. Een beetje zoals Celeste op een Game Boy. Na redelijk wat bezig geweest te zijn moet ik zeggen: het is een uitstekend spel, al is de prijs wel hoog.

Wat krijg je voor de prijs

Om te beginnen kijken we even naar wat je krijgt voor de prijs, deze game is dus € 43,99. Voor deze prijs krijg je niet alleen de game. Maar zit die in een prachtig vormgegeven doosje wat doet denken aan die van de Game Boy tijdperk. De game zelf zit in een plastic omhulsel met onder het spel een speciaal bedeltje van het hoofdpersonage. Ook heeft het spel een fysieke handleiding.

De game cartridge is gemaakt van een doorzichtig plastic met wat glitters er in. ModRetro heeft voor hun verschillende games verschillende kleuren cartridges gemaakt om hier wat speelse variatie in te brengen. Wat een erg fijne toevoeging is op de cartridge is dat het logo van Chromatic er op staat met een balk er onder. Deze heeft een gekleurd logo met een gekleurde balk. Hierdoor werkt de game alleen in de Game Boy Color en Game Boy Advance (SP) (of natuurlijk de Chromatic).

Vergeetbaar verhaal

In Self Simulated speel je als een persoon die een heftig ongeluk heeft gehad. Je brein is echter gered met een digitale kopie. Deze kopie is in een robot gezet, maar niet alles is even goed gegaan. Achter een speciale vergrendeling zit je laatste herinnering vast, maar om die te bereiken zul je moeten wennen aan je nieuwe lichaam. Om dat te doen word je in verschillende stages gegooid die je moet voltooien om de synchronisatie te verbeteren. Af en toe krijg je een cut scène, maar heel eerlijk was daar niet veel boeiends in te bespeuren.

Simpele, maar uitdagende en goede gameplay

De gameplay is redelijk simpel met lopen, (double) jump, dash attack, dodge roll en een start menu met wat cheats. Stukje bij beetje krijg je meer game mechanics die je vrijspeelt. Wat wel opvalt, is dat levels niet evenredig lastiger worden. Soms had ik wel echt moeite met een level en dan schoot ik weer door tien levels heen. Totaal zijn er 119 levels met de laatste 20 de meest uitdagende levels. Je kunt door middel van wat cheats jezelf immuun maken voor sommige obstakels, een extra jump krijgen of wat extra hints krijgen. Het spel bestraft je niet voor het gebruiken van cheats, maar het maakt de meeste levels wel extreem makkelijk. Het spel verstopt wel wat easter eggs en geheime dingen achter plekken waar je de cheats voor nodig hebt, dus het lijkt wel alsof je ze moet gebruiken op sommige momenten.

De gameplay werkt heerlijk snel en reageert zo goed als perfect op input en dat is indrukwekkend voor een spel gemaakt voor een apparaat gelijkend aan de Game Boy Color. Wanneer je de game uit hebt gespeeld is er echter nog meer te beleven voor de echte die hards. Je speelt namelijk drie nieuwe modussen vrij. Speedrun, Hardcore en Insane. Ieder met eigen extra’s. Speedrun beperkt scènes, Hardcore doet dit en geeft je een game over na de eerste reboot en Insane gooit je terug naar het hoofdmenu. Het enige verschil met Hardcore en Insane leek vooralsnog dat Insane helemaal geen scènes zal hebben.