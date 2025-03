[Review] Tales of Monsterland DX

Tales of Monsterland DX is één van de games die echt nieuw zijn verschenen voor de Chromatic van ModRetro. Deze game werkt niet alleen op het nieuwe apparaat, maar ook op Game Boy Color en Advance (SP). Dus mocht je wat retro gaming craven wie weet is dit wel wat voor jou.

Om te beginnen kijken we even naar wat je krijgt voor de prijs. Als een liefhebber van fysieke games weet ModRetro echt alle vakjes af te tikken. Niet alleen zit de game in een prachtig vormgegeven doosje wat doet denken aan die van de Game Boy tijdperk. De game zelf zit in een plastic omhulsel met onder het spel een speciaal bedeltje. Bij deze game is dat je speelbare personage uit de game. Ook heeft het spel een fysieke handleiding. Deze heeft naast de introductie van het verhaal ook wat tips.

De game cartridge is gemaakt van een doorzichtig plastic, iets wat nostalgische gevoelens oproept. ModRetro heeft voor hun verschillende games verschillende kleuren cartridges gemaakt om hier wat speelse variatie in te brengen. Wat een erg fijne toevoeging is op de cartridge is dat het logo van Chromatic er op staat met een balk er onder. Deze geeft door middel van kleurgebruik aan voor welke Game Boy die geschikt is.

Een stad redden om je leven terug te krijgen

Tales of Monsterland is om te beginnen een klassieke sidescrolling platformer. Op het eerste oogpunt ziet de game er erg schattig uit en hoewel er de nodige actie aan te pas komt, behoudt het zijn charme. Als speler speel je een jongen die wakker wordt op een mysterieuze plek. Wat er precies gebeurd is weet hij niet, maar één ding weet hij wel. Hij wil naar huis, maar helaas gaat dat niet gemakkelijk. Hij zal namelijk een gevaarlijk pad moeten doorstaan en ondertussen een stadje moet redden. Al vanaf het begin krijg je een zwaard, maar al snel komen er verschillende krachten op je af. Zo kun je veranderen in onder andere een weerwolf en een vlinder.

De muziek geeft de game een goede sfeer. Je begint nog erg vrolijk in lichte omgevingen zoals het stadje en de bossen, maar al snel wordt duisterder en dreigender. De speciale deuntjes bij eerste transformaties klinken ook erg goed en soms vergeet je bijna hoe beperkt de klanken van dit soort games zijn.

Onduidelijkheid maakt de game minder

Wat jammer is, is dat het spel op momenten onduidelijk is. Zo weet je van tevoren niet echt dat hoewel health hervulbaar is, levens niet. Je hebt dus echt maar beperkte levens om het spel uit te spelen en een Save herladen na een Game Over geeft je dan ook geen extra levens. Het zorgt er dus voor dat je extra zuinig moet zijn op je levens en wanneer je saved. Vlak voor een boss saven met praktisch geen levens zal resulteren in redelijk wat backtracking om aan levens te komen. Deze kun je onderweg terug natuurlijk ook weer kwijtraken.

Ook is het krijgen van je eerste kracht lastig, aangezien niets een indicatie geeft dat je door muren heen kunt gaan. Ook komt dat praktisch in de gameplay verder niet meer terug. Het zijn van die kleine dingetjes die de game wat frustrerend maken. De menu’s en effecten hebben bovendien ook nog vertragingen. Zo duurt het enkele seconden voor je een hartje kwijtraakt nadat je geraakt bent.

De game is ook niet al te lang, wanneer je niet te veel dood gaat, kun je in een paar uur door het spel heen gaan. Op zich is dat een prima tijd voor de game. Langer had het sowieso wat diepgaander moeten zijn. Helaas heeft de game wel een redelijk hoog prijskaartje met bijna 38 euro voor de game. Voor deze game denk ik wel echt dat dit te veel is.