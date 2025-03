[Review] Chromatic + Tetris – heftige prijs, maar uitstekend product

Tijdens de afgelopen gamescom konden we hem al even testen, de Chromatic van ModRetro. Deze nieuwe console is qua vorm praktisch de klassieke Game Boy, maar is toch flink anders. We waren al flink enthousiast over het system die zowel nieuwe games/heruitgaven zal afspelen, maar ook oude Game Boy (& GBC) spellen. Nu hebben we het uiteindelijke product een tijd in onze handen gehad en wat we er van vonden leggen we hier uit.

Design is een enorm sterke kant

Waar veel “replica’s” van de Game Boy om ze zo maar even te noemen de fout in gaan is het design van de handheld. Ze voelen vaak niet helemaal goed in de hand en daar heeft de Chromatic geen last van. Het product is in verschillende kleuren verschenen en wij hebben van Chromatic de Inferno ontvangen.

Hoewel het design erg op de Game Boy lijkt zijn er wat subtiele veranderingen. Zo heb je onderaan een USB-C poort die gebruikt kan worden voor updates, game opnames, en opladen (indien een oplaadbare batterypack gebruikt wordt). Ook zit hier de speaker gepositioneerd. Aan de rechterkant heb je volume en een knop om instellingen aan te passen. Denk hierbij aan helderheid. Links zit een aansluiting voor de link kabel en tot slot de bovenkant heeft de aanknop. De voorkant is eigenlijk niets aan verandert.

De knoppen van het systeem voelen fijn en stevig aan. Ze klikken goed en hebben geen vervelende druk erachter zitten. Daarnaast zijn ze van een hard plastic gemaakt waardoor ze minder snel viezig gaan aanvoelen zoals de Start en Select bij de originele Game Boy. De casing is van een magnesium legering gemaakt. Niet alleen maakt dat de hardware van zichzelf erg licht, maar het is ook nog eens enorm stevig.

Ook qua scherm hoef je niet bang te zijn. Deze is zeer krasbestendig en is speciaal gemaakt om in zonlicht speelbaar te zijn. Het 160×144 pixel display maakt gebruik van een backlit verlichting die je in de instellingen zelf feller of minder fel kunt zetten. Het systeem wordt geleverd met drie AA-batterijen, er zit dus geen accu in, iets wat ik zelf wel jammer vind. Zeker aangezien er wel een battery pack zal verschijnen en het systeem kan doorspelen via een USB-C-kabel.

Prachtige weergave en geluid

Het scherm is wel echt een top onderdeel van het systeem. Het scherm kan erg getrouw oude games weergeven en bovendien de nieuwe games met meer kleurdetail tonen dan wat met de originele GBC het geval was. Met als grote verschil dat de games van veel meer hoeken goed te zien zijn. Zelfs in een flink verlichte ruimte is alles goed te zien. Natuurlijk als je hem recht in de zon houdt is het nog steeds lastig te zien, maar verder is het scherm geschikt voor alle omgevingen.

De ingebouwde speaker van de console is bovendien erg goed ingesteld. Mede doordat dat de speaker in een 45 graden hoek geplaatst is, is het altijd enorm goed te horen. Het geluid wordt hierdoor beter naar je oren gericht, ook al zit de speaker aan de onderkant van de console. Of je nu in een rumoerige omgeving bent of in stilte. Door de handige richting van de speaker hoef je hem bovendien niet te hard te zetten. Daarnaast zit die op zo’n plek dat je vingers de speaker normaal ook niet afdekken.

Onduidelijke handleidingen

Wat jammer is, is dat hoewel iedere game met een fysieke handleiding komt, de Chromatic er zelf geen heeft, zelfs niet voor Tetris. Via de website staan alle stukken informatie, maar deze zijn niet altijd even duidelijk. Zo zijn er kleurfilters om games in andere kleuren te tonen zoals rood of de originele Game Boy kleuren. Maar het vertelt niet welke games van hunzelf hier wel en niet mee werken. De vijf games die ik heb ontvangen namelijk allemaal niet. Het was pas bij de demo versie van Chantey dat het werkte. En zo zijn er meer onduidelijkheden. Dit is toch wel zonde. Wel heeft het een handig overzicht om te zien met welke originele Game Boy apparaten Chromatic games werken.

“Gratis” Tetris bij de huidige bundel

De huidige bundels van de Chromatic komen met een speciale versie van Tetris. Iedere Chromatic komt met deze game en hoewel het redelijk hetzelfde is als de klassieke versie op de Game Boy heeft deze wat veranderingen. Allereerst is het goed om te weten dat mocht je toch aan deze game kunnen komen zonder een Chromatic, dan is die speelbaar op GBC en GBA (SP), de originele Game Boy ondersteunt hem niet.

Verder is het een meer dan prima variatie van Tetris. Je hoeft geen gekke dingen te verwachten zoals in een Tetris Effect, maar het heeft wel wat kleine updates. Zo kun je stukjes vasthouden, kun je een aantal stukjes vooruit kijken wat er aan komt, de ghost piece functie en nog wat extra’s. Verder is het erg voor zichzelf sprekend met Marathon, Ultra, Sprint en Endless als mogelijke modussen.

Verder ziet de game er super uit voor 8-bit en zeker het kleurgebruik is erg goed gedaan. Ik heb zelf niet meer al mijn oude systemen, maar ook op de GBA SP zag de game er goed uit en hoewel iets aangepast was de muziek nog steeds goed te herkennen. Het is dus niets nieuws onder de zon, maar zeker een goede game om mee te starten en eindeloos mee door te gaan.

Prijzig voor casual, voor de fans het waard

Wanneer je casual af en toe een Game Boy game wilt spelen zijn er goedkopere opties. De Chromatic is al in de basis iets meer dan 180 euro, nu is dit wel inclusief Tetris, maar het is toch een hoge prijs. Het is dan ook de vraag is die prijs het waard. Voor de echte retro liefhebbers zou ik zeggen jazeker. Het is één van de beste modellen die er is met sowieso het beste scherm wat ik heb gezien. Voor meer casual spelers zou ik toch misschien kijken naar een goedkoper alternatief.