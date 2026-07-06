Lily Fantasia komt deze maand nog naar de Switch

Fans van muziekspellen én visual novels opgelet want deze maand komt Lily Fantasia naar de Nintendo Switch. Dat hebben uitgever Justdan International en ontwikkelaar Wiseye Studio aangekondigd. Mocht je de 80 minigames uit Rhythm Paradise Groove uitgespeeld hebben, of juist op zoek zijn naar een meer verhalende game dan is dit wellicht een geschikte titel. Lily Fantasia verschijnt op 30 juli alleen digitaal via de Nintendo eShop en gaat voor €15,49 over de digitale toonbank. Onderaan vind je de releasedatumtrailer die een heerlijke indruk geeft van de muziek én hoe het ritme juist je wapen is!

In Lily Fantasia kruip je in de huid van Hiano Kenji, een pianist die op reis gaat om zijn ernstig zieke moeder te redden. Onderweg kom je een mysterieus meisje genaamd Lily tegen. Op het moment dat je haar ontmoet wordt je lot stilletjes herschreven. Lily blijkt namelijk een vampiermeisje te zijn. En alleen door met haar op een muzikale reis te gaan, kun je je moeder redden. In een wereld waar ritme en strijd met elkaar verweven zijn, vormt de muziek je wapen. Pareer aanvallen, sla terug op de maat en verander elk adembenemend duel in een spectaculair muzikaal optreden. Kies voor de hierboven beschreven Story Journey of Lily’s Practice Room, waar je zelf kan kiezen uit 20 nummers.

Releasedatumtrailer:

Gameplay-preview: