[Review] Suikoden I & II HD Remaster – soms net wat verouderd

Eén van de lanceertitels voor de Switch 2 is Suikoden I & II HD Remaster, deze verscheen eerder ook al voor de Switch dus de vraag is of deze game het nu nog een beetje waard gaat zijn. Zowel voor nieuwe spelers als eventuele eigenaren van de eerdere uitgave.

Even kort over de verhaallijnen

Suikoden I en II zijn twee games die op zich goed te doen zijn als je de ander niet speelt of hebt gespeeld. De games zijn losstaande verhalen, maar het tweede deel verwijst soms wel naar het eerste spel, maar het is niet belangrijk om alles te weten. In het eerste spel speel je als een jonge held die je zelf een naam kunt geven. Deze held is het kind van een beroemde generaal van een keizerrijk. Helaas is het keizerrijk in verval geraakt door een corrupte keizer op de troon. Als speler sluit je je aan bij The Liberation Army om zo de corruptie te stoppen en het land te redden. In de tweede game speel je als een andere held en een vriend. Deze vriend, Jowy, en jijzelf maken deel uit van de Unicorn Youth en bevinden jullie je in een oorlog tussen The Highland Kingdom en The City-States of Jowston. Doordat je verraden wordt tijdens een wapenstilstand neem je alles in eigen handen en keer je je tegen je voormalig thuisland. Alles om het gebied, Dunan, te verenigen.

De verhaallijnen zitten ondanks dat de games uit de jaren 90 komen nog steeds erg goed in elkaar. Zeker als je de originele games nooit hebt gespeeld zitten ze vol met verrassingen en verraad. Dit ook dankzij de boeiende en diepe personages die de games bevatten.

Gameplay is niet altijd even fijn

Beide games zijn op zich redelijk gelijk in hun gameplay. Turn-based combat met de gebruikelijke opties van aanvallen met melee, magie of skills of verdedigen. Je party bestaat hier uit meer dan gebruikelijk met zes personages die je mag kiezen uit meer dan 100 personages die te rekruteren zijn. Het is mogelijk om personages te missen, dus mocht je het origineel hebben gespeeld kan het zijn dat je nu hele andere personages kunt rekruteren wat ook weer invloed heeft op je ervaring.

Zeker aangezien ieder personage unieke wapens hebben is het aangeraden om echt wel op zoek te gaan naar wat goed voor jou werkt als speler. Gelukkig hoef je niet voor iedere rekruut wapens te kopen, al kun je ze verbeteren. Wel zul je zelf op zoek moeten gaan naar goede uitrustingen. Hier zit ook meteen een pijnpunt, zo kan het erg vermoeiend en saai worden om aan de slag te gaan met uitrustingen. Zeker aangezien het management systeem van je items en uitrusting echt nog wel bagger is.

Daarnaast hebben de games drie verschillende gevechtsmogelijkheden. De standaard gevechten, Army Battles en Duels. In de laatste heb je een normaal gevecht, maar is het 1-op-1. De middelste probeert het spel echt te laten zien dat er veldslagen zijn. Deze gevechten zijn echter in beide games niet heel boeiend. Het voelt meer als gokken met een beetje tactiek en dat is zonde voor deze game. Hier had wat meer diepgang aan toegevoegd kunnen worden.

Quality of life heeft wel wat verbeterd

Hoewel de game dus wel nog wat elementen had mogen vernieuwen en aanpassen om ze geschikter te maken voor de huidige tijd, zijn er gelukkig wel wat dingen aangepast. Zo heeft het save-systeem nog steeds de mogelijkheid om op specifieke plekken op te slaan, maar slaat het spel ook automatisch op. Daarnaast laat het je het spel in gevechten versnellen en worden gesprekken opgeslagen.

Verder zijn het dingen als meer bewegingsvrijheid, wat vernieuwde UI, stoppen van timers en meer moeilijkheidsgraden. Dit zijn allemaal fijne verbeteringen, maar ik had ook graag bijvoorbeeld vernieuwde muziek gezien.

Switch 1 versus Switch 2

De Switch 2 versie vergeleken met die van de Switch 1 is niet heel erg boeiend. Hoewel sommige games speciale functies hebben gekregen zoals muisbesturing, weghalen van laadtijden of andere handige verschillen is dat hier niet het geval. De enige plek waar er een verschil te zien is, is de resolutie.

De resolutie van het spel is net wat hoger op de Switch 2. In handheld van 720p naar 1080p en op tv van 1080p naar 1440p. De framerate krijgt ook een bump naar 60fps vanaf 30fps. Dit zijn op zich mooie cijfers maar voor games als dit niet geheel noodzakelijk. De games zien er net was mooier en soepeler uit, maar een megaverschil is het niet.

Als je dus kijkt of het het waard is om de Switch 2-versie te halen zou ik zeggen: alleen als je de Switch 1-versie niet hebt gekocht of gespeeld. Hoewel je wel save data kunt overdragen moet je het volledige spel opnieuw kopen. Er zijn geen upgradepaden mogelijk en dat is toch wel zonde. Zeker voor een game als dit met minimale verbeteringen had dat een nette move van Konami kunnen zijn.

Mocht je de vorige uitgave in maart niet hebben gekocht of gespeeld, op de Switch 1 of een ander apparaat, dan zou je zeker voor deze versie kunnen gaan. De PS5 werkt op 2160p qua resolutie, maar met de artstijl is de verhoging van 1440p naar 2160p verwaarloosbaar. Het gemak van de game meenemen maakt de Switch 2-versie misschien wel de beste versie.