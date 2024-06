Op deze manieren verschilt het Luigi’s Mansion 2 beeldje tussen Club Nintendo en My Nintendo

Als een extra bonus item kon je een speciaal beeldje kopen van Luigi's Mansion 2 HD, echter deze leek erg op een oudere.

In februari 2013 ging The Year of Luigi van start. Deze viering werd gehouden ter ere van het 30-jarige bestaan van Luigi die normaal flink in de schaduw van Mario staat. Met onder andere Luigi’s Mansion 2, New Super Luigi U en verschillende activiteiten en merchandise-items. Eén van die items was een beeldje rondom Luigi’s Mansion 2. Deze was via Club Nintendo te bestellen. Luigi’s Mansion 2 HD zorgt echter voor een unieke gebeurtenis.

Opvallend is het echter dat het product nu een terugkeer maakt met de HD-versie van het spel. Dit is de eerste keer dat een Club Nintendo-product weer terugkeert. Wij hebben beide beeldjes in bezit en kijken daarom eens naar de verschillen tussen de twee.

Als je kijkt naar de voorkant zijn er wat verschillen die direct opvallen. Zo heeft het spookje een andere kleur en is het logo natuurlijk anders. Toch is er meer verschil. Luigi zijn neus zit bij de nieuwe versie iets lager en missen de schilderijen wat details. Het zijn nu echt lege frames. Verder zijn ze nagenoeg gelijk. De muur en het “hout” zijn gelijk gebleven en verder zijn ook de poses hetzelfde.

Dat betekent niet dat de verschillen daar ophouden met bestaan. Ook op de achterkant en onderkant zijn nog een paar verschillen te zien. Zo heeft de achterkant van het origineel een markering van Club Nintendo en The Year of Luigi op het origineel. De nieuwe heeft een kale achterkant. Hetzelfde geldt voor de onderkant. De nieuwe is weer helemaal kaal. Het origineel heeft wat legale informatie en een genummerde sticker. De verschillen zijn dus niet echt groot, maar aan iedere kant zie je eigenlijk wel iets.