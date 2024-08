Risk of Rain 2 krijgt volgende week ‘Seekers of the Storm’ uitbreiding

Goed nieuws voor fans van co-op roguelike shooter Risk of Rain 2, want de game krijgt een nieuwe uitbreiding. De game, die in 2019 op de Switch verscheen heeft al eens eerder een uitbreiding gekregen, Survivors of the Void. Daar komt nu dus een tweede uitbreiding bij, die onder andere een nieuwe antagonist en en dag en nacht fase introduceert die je gameplay veranderd. De uitbreiding zal vanaf 27 augustus te spelen zijn. Ook zijn er een aantal video’s over de uitbreiding verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Seekers of the Storm geeft spelers een nieuw verhaal om zich in te verdiepen. De uitbreiding draait om een nieuwe antagonist, de machige “False Son.” Bereid je voor op een expeditie waarin je diep in de verloren gebieden van Petrichor V afdaalt. Eeuwenoude Lemurian temples bezaaien het landschap en hoge watervallen leiden de weg naar nieuwe gebieden. Verken de vele grotten en raak gewend aan de verdachte geur van aardbeien in [REDACTED]. Ga de strijd aan met de Lemurians bij hun eigen altaren, of onder de overkappingen van de Treeborn kolonie. Maar de echte dreiging komt daarna pas… Reis langs het pad van de Colossus en beklim de levels in een race om The False Son tegen te houden.

Naast een nieuwe antagonist bevat deze uitbreiding nieuwe gebieden, twee nieuwe survivors, nieuwe monsters en een dag en nacht cycles die je gameplay veranderd. Net als de eerdere uitbreiding zal maar één speler de uitbreiding moeten hebben om hem met de hele lobby te kunnen spelen. Let wel, spelers die de uitbreiding niet hebben kunnen dan niet de nieuwe survivors spelen of permanent nieuwe items, logbooks en andere content unlocken.