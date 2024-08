Beyond Galaxyland krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Afgelopen april werd Beyond Galaxyland aangekondigd, een 2.5D ruimte adventure RPG. Toen was het nog niet bekend wanneer de game precies uit moest komen, maar daar hebben uitgever United Label Games en ontwikkelaar Sam Enright nu verandering in gebracht. Door middel van een trailer is namelijk bekend gemaakt dat de game 24 september naar de Switch komt. De trailer kun je hieronder bekijken.

Beyond Glaxyland is een intergalactische 2.5D adventure RPG, geïnspireerd door klassieke sci-fi films. Jij speelt middelbare scholier Doug die in zonnestelsel ‘Galaxyland’ beland op een missie om de aarde te redden. Verken het universum en probeer een team van specialisten samen te stellen om “The End” tegen te houden.. een soort van bewuste gaswolk die de complete kosmos aan het opslokken is. Maar dit doe je zeker niet alleen! Samen met je trouwe cavia, een robot genaamd Martybot een een Boom-Boom bewapend met pistolen verken je planeten, versla de vele vijanden die je daar tegenkomt en los puzzels op. Dik beboste jungles, neon verlichte steden en robot casino’s zijn maar een paar van de vreemde plekken die je zult tegenkomen, elk met hun eigen interessante personages, slechteriken en andere verassingen.

Ga de strijd aan in strategische turn-based gevechten, waarbij je je verdediging goed moet timen om de schade te minimaliseren. Elke lid van je crew heeft andere vaardigheden, wat je nodig zult hebben tijdens je ontdekkingsreis op de verschillende planeten. En de vreemde monsters die je tegenkomt? Die kun je altijd vangen om later in gevechten te gebruiken tegen je tegenstander. Weet jij ze allemaal te vinden?