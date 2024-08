Ritmegame Beatbuddy verschijnt dinsdag in de eShop

Niet alle games worden groots aangekondigd. Soms is het gewoon een kwestie van de eShop in de gaten houden. Dat geldt ook voor Beatbuddy: Tale of the Guardians, dat elf jaar na diens oorspronkelijke release nu naar de Switch komt. 13 augustus al om precies te zijn. Dit is niet de eerste Nintendo-console waar deze schattige actie-avonturengame voor verschijnt. In 2015 reviewden we deze game namelijk al voor de Wii U. Onze recensent vond het toen een 8,3 waard: doodzonde om alleen op de Wii U te laten staan dus!

In deze game speel je als Beatbuddy die samen met zijn sidekick Clef de kwaadaardige prins Meastro moet verslaan. Zoals je al een beetje uit de namen kunt afleiden, speelt muziek een grote rol in deze game. Terwijl je door de handgeschilderde omgevingen reist, word je dan ook begeleid door muziek die artiesten speciaal voor deze game hebben gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan Austin Wintory en Parov Stelar. Dit is niet alleen belangrijk voor de sfeer, maar ook voor het oplossen van de puzzeltjes die je onderweg tegenkomt. Nieuwsgierig? Werp dan een blik op onderstaande releasetrailer die destijds voor de Wii U uitkwam. Ben jij enthousiast over deze game? Laat het ons weten in de comments!