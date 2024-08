Team Rijst wint Splatoon 3’s Splatfest

Afgelopen weekend was het weer ontzettend spannend in Splatoon 3. Er was namelijk weer een Splatfest gaande. Het thema draaide om eten. De vraag luidde als volgt: “Wat zou je het liefste elke dag eten? Brood, rijst of pasta?”

Met de start van het Splatfest afgelopen zaterdagnacht werd al de eerste uitslag onthuld. Het ging om welk team de meeste prijsschelpen had behaald tijdens de opwarmfase. Dit bleek overduidelijk team Rijst te zijn met 35,93% (90 punten voor de winst). Team Pasta volgde met 32,82% (45 punten voor de tweede plaats) en team Brood eindigde laatste met 31,25%. En toen werd het spannend. Tijdens het tussenrapport bleek dat team Pasta voor stond, maar of ze het gered hebben? Helaas niet. Team Rijst is overduidelijk de winnaar. Vier van de vijf categorieën zijn gewonnen door team Rijst. Alleen Pro wisten ze niet te winnen. De volledige uitslag lees je hieronder.

Prijsschelpen

Brood 31,25%

Rijst 35,93% 90p

Pasta 32,82% 45p

Stemmen

Brood 17,57%

Rijst 61,71% 70p

Pasta 20,72% 35p

Open

Brood 32,99%

Rijst 33,73% 120p

Pasta 33,28% 60p

Pro

Brood 33,52% 60p

Rijst 31,83%

Pasta 34,65% 120p

Driekleurengevecht

Brood 33,45% 90p

Rijst 34,41% 180p

Pasta 32,14%

Puntentotaal

Brood 150p

Rijst 460p

Pasta 260p

Gefeliciteerd team Rijst met de overwinning! De superzeeslakken zijn nu in Splatoon 3 op te halen voor iedereen die heeft deelgenomen. Het volgende Splatfest is ook al aangekondigd. Deze zal in september plaatsvinden en de grootste zijn tot nu toe!