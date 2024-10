Rogue Flight releasedatum bekend, komt volgende week naar de Switch

Enkele weken geleden werd Rogue Flight aangekondigd, een arcade space combat game, hevig geïnspireerd door de anime stijl van de jaren 80 en 90. Perp Games en Truant Pixels gaven toen nog geen releasedatum, maar de game blijkt dichter bij release te zijn dan gedacht. Rogue Flight verschijnt namelijk volgende week al op verschillende platformen, waaronder de Switch. Vanaf 25 oktober kunnen we met deze titel aan de slag. Om dit nieuws te delen is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Rogue Flight speelt zich af in een vernietigede wereld. Drie jaar geleden is deze aangevallen door ARGUS, een intergalactische wacht die de controle had gekregen over de Solar defense Force. Sindsdien leven de laatste overlevende mensen diep onder de grond, waar ze al jaren in het geheim een tegenaanval voorbereiden. Nu is het zover. Stap in een geavanceerde space fighter om de hordes vijanden aan te vallen die zich in het zonnestelsel bevinden, in een laatste wanhopige poging om ARGUS te verslaan.

De game speelt als een high speed arcade space combat game, waarin je het zonnestelsel moet redden in negen unieke levels. Je kunt je space fighter aanpassen met meer dan 40 verschillende wapens die je kunt upgraden, 40 aero designs en verschillende kleur en stijl combinaties. Daarnaast kun je kiezen voor de standaard arcade ervaring of een meer roguelite game welke weliswaar meer risico met zich meebrengt, maar ook meer beloningen. Het verhaal bevat daarnaast meerdere keuzes die je kunt maken welke uiteindelijk tot verschillende eindes kan leiden.