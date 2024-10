Dragon Ball Z: Kakarot krijgt nieuwe Dragon Ball Daima DLC

Fans van Dragon Ball Z: Kakarot kunnen zich verheugen op nieuwe content, want de game krijgt binnenkort een DLC gebaseerd op de aankomende Dragon Ball Daima-serie. Dit werd recent aangekondigd door de ontwikkelaars en zal nieuwe verhaallijnen, personages en spannende gevechten toevoegen aan de game.

In de Dragon Ball Daima DLC duiken spelers in een nieuw avontuur dat geïnspireerd is door de nieuwe anime-serie. Er is nog niet veel bekend over Dragon Ball Daima. De anime-serie kwam namelijk vorige week uit met zijn eerste aflevering. Morgen zal er een nieuwe aflevering komen. De gevechten zullen deels in de demon realm afspelen. Hier gaan ze namelijk naartoe in de serie. De DLC introduceert nieuwe vijanden en bondgenoten, met gevechten die zich afspelen in unieke omgevingen. De geliefde actie-RPG-stijl van Dragon Ball Z: Kakarot blijft behouden, maar er worden extra functies toegevoegd om de ervaring fris te houden. Spelers kunnen zich voorbereiden op nieuwe verhaallijnen, intense gevechten en bekende gezichten uit de Dragon Ball Daima-serie.

Heb jij al Dragon Ball Daima gekeken? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.