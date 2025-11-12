Roguelike El Coco komt naar Nintendo Switch

De volgende roguelike doet zich aan voor Nintendo Switch. Recotechnology kondigt El Coco aan – niet te verwarren met de Disney Pixar-film Coco uit 2017. De game verschijnt deze maand nog op Nintendo’s consoles: 28 november om precies te zijn.

El Coco neemt je mee naar The Uncertain, het land der nachtmerries. Terwijl jij in de huid van verloren ziel Ky kruipt, moet afdalen in The Hole om te proberen de baas van deze angstaanjagende wereld te verslaan: The King of Nightmares. Oftewel – El Coco. Nachtmerries kunnen van alles en nog wat zijn, en dat zul je in deze roguelike terugzien. In elke run staat een andere nachtmerrie centraal, stuk voor stuk gebaseerd op de nare dromen die kinderen vaak plagen. En zoals je gewend bent van games in dit genre, speel je elke run met andere wapens en power-ups. Onderweg probeer je zoveel mogelijk kaarsen te verzamelen, want hoe meer van deze lichtbronnen je hebt, hoe beter je gear en krachten zijn. Ondanks dat het een action roguelike is, draait het niet alleen om monsters verslaan. Soms kun je het beter op een akkoordje gooien met je vijanden. Dat levert je beloningen op, maar tegen een prijs…

Durf jij je nachtmerries te trotseren? El Coco wacht op je…