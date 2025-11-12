Birushana: Winds of Fate komt in 2026 naar het Westen

Tijdens de livestream van Idea Factory International is er een nieuwe otome-game voor het Westen aangekondigd. Het gaat om Birushana: Winds of Fate, de fandisk van Birushana: Rising Flower of Genpei. Al lange tijd werd er vanuit de fanbase gevraagd om de lokalisatie van de fandisk. De game kwam namelijk in 2022 al in Japan uit. Tot nu was er nog steeds geen positief signaal, tot Idea Factory International vorige week startte met wat teasers. Al uit de teasers leek te blijken dat de aankondiging van de fandisk aanstaande was. En nu is het eindelijk officieel bevestigd. De release van de fandisk staat gepland voor 2026.
Birushana: Winds of Fate gaat verder waar Birushana: Rising Flower of Genpei eindigde. Het is daarom noodzakelijk om de games in de juiste volgorde te spelen. De game bevat negen routes die tonen hoe het de protagonist vergaat na de oorlog. Daarnaast zijn er ook nieuwe love interests met verhalen tijdens de oorlog.
