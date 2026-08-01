Switch 2-editie Ground Zero Hero verschijnt op 20 augustus

Eerder dit jaar, op de laatste dag van april, werd er bekendgemaakt dat Ground Zero Hero naar de Switch en Switch 2 zou komen. De release zou plaatvinden in de zomer en dat is in ieder geval voor de Switch 2-editie het geval. Die komt namelijk uit op 20 augustus, dat weten we dankzij de Nintendo eShop. Hoe het met de Switch-versie zit is momenteel nog onduidelijk. Die zou volgens de originele aankondiging immers ook moeten verschijnen, maar is nog niet in de digitale winkel te vinden. Het spel gaan voor een bedrag van €8,73 over de digitale toonbank, al krijg je tot en met 27 augustus 10% korting op jouw aankoop.

In Ground Zero Hero kom je in een radioactieve wildernis terecht, die overspoeld wordt door gemuteerde wezens. Door deze hordes vijanden te verslaan word je alsmaar sterker en kun je krachtigere en onvoorspelbaardere combinaties bouwen. Deze game is snel en chaotisch en is daarnaast eindeloos herspeelbaar dankzij de roguelite-progressie en survival-mechanics. Daardoor is geen enkele run hetzelfde! Gaat het jou lukken om deze apocalyps te overleven?

Hieronder is een trailer te bekijken, zodat je een impressie van deze titel kunt krijgen.