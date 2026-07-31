Aeruta bakt binnenkort broodjes op de Nintendo Switch

Gravity Game Arise heeft aangekondigd Aeruta naar de Nintendo Switch te brengen. Deze bakker management game verscheen eind vorig jaar op Steam, waar het sindsdien een heleboel positieve reviews verzamelt heeft. Het is natuurlijk de vraag of deze side scrolling RPG het net zo goed gaat doen op de Switch, al zullen we nog even moeten wachten voordat we dit kunnen uitproberen. Een releasedatum is namelijk nog niet gegeven. Benieuwd naar de game? Hieronder kun je de PC launch trailer bekijken.

Een deegelijke revolutie begint! Aeruta is een side-scrolling action game met een shop management twist. In wereld zijn mensen de smaak van brood bijna vergeten. Het bestaat alleen nog in mensen hun herinneringen tot op een dag, in een uithoek van de wereld, onze hoofdpersoon Chaya per ongeluk een explosie veroorzaakt. Ze was hier om samen het de eigenaar van een bakkerij deze nieuw leven in te blazen… en bakt in deze explosie plotseling brood! Vecht met monsters voor materialen, gebruik deze om brood te maken en probeer dit verlaten dorpje (en natuurlijk de winkel) weer op de kaart te zetten!