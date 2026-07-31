PAW Patrol Dinowereld is nu beschikbaar

Ouders en fans van PAW Patrol opgelet. Vanaf vandaag is PAW Patrol Dinowereld beschikbaar op Switch, PS4, PS5, Xbox Series en pc. Dinowereld is een gloednieuwe 3D-avonturengame in het PAW Patrol-universum, zelfs in dezelfde wereld als de nieuwe bioscoopfilm. Samen met Ryder en de rest van de groep ga je op pad door Dino Eiland om verschillende missies te voltooien. Het verhaal is anders dan de film dus verwacht genoeg verrassingen.

Er zitten maar liefst vier regio’s in het spel met ieder eigen puzzels, missies en minigames om te voltooien voor spelers. Het is gemaakt voor jonge spelers waardoor iedereen het spel wel moet kunnen spelen. Het is ook mogelijk om het spel te spelen in lokale co-op met twee spelers.