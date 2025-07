Sakurai geeft een kleine update over de ontwikkeling van Kirby Air Riders en staat stil bij de dood van Iwata.

Masahiro Sakurai de welbekende man achter onder andere de Super Smash Bros franchise heeft nu een korte update gegeven over de ontwikkeling van Kirby Air Riders. Hij heeft online namelijk aangegeven dat hij “zijn hart en ziel” heeft gestoken in zo goed mogelijk maken van de game. In hetzelfde bericht erkende Sakurai de overleden en geweldige Nintendo-president Satoru Iwata, die vandaag tien jaar geleden helaas overleed aan een strijd tegen kanker. Hieronder lees je een vertaling van wat Sakurai tegen zijn fans op X te zeggen had:

“Today was the Japanese release date of Kirby Air Ride on the GameCube. It is now on its 22nd anniversary! At the same time, it is also the anniversary of Iwata’s passing in 2015.

Ten years have passed since then… Iwata and I were about ten years apart in age. I’ll be catching up to him in age now, won’t I?

Right now, I’m pouring my heart into making Kirby Air Riders. It’s shaping up to be something great!”