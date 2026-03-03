Volledige soundtrack Kirby Air Riders nu te beluisteren op Nintendo Music

Het is weer dinsdag en dus tijd voor nieuwe muziek op onze favoriete muziek-app. Vorige week gingen we nog flink terug in de tijd naar 1993 met Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins, maar dit keer een zeer recente titel. Het gaat om Kirby Air Riders, de eerste volledige Switch 2-titel die nu op Nintendo Music te beluisteren is. De racegame kwam afgelopen november uit en in oktober was er al een speciale release voor Nintendo Music. Toen verschenen er een aantal nummers in de applicatie. Maar vanaf vandaag staat de volledige soundtrack klaar om beluisterd te worden. Het gaat in totaal om 114 nummers, met een luistertijd van 3 uur. Of ga voor de highlights-speellijst met 38 nummers (duur van 1 uur en 11 minuten).

Interview met Shogo Sakai en Noriyuki Iwadare

Twee van de hoofd-componisten van de muziek zijn Shogo Sakai en Noriyuki Iwadare. Niet geheel toevallig heeft Nintendo vandaag ook een interview met beide heren online gezet. Daarin lees je meer over de totstandkoming van de muziek. Je vindt het volledige (Engelstalige) interview hier. Ga er maar goed voor zitten, want het is een uitgebreid gesprek.

De volledige speellijst van Kirby Air Riders op Nintendo Music vind je hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

