Kirby Air Riders krijgt nog twee amiibo er bij

Fans van Kirby Air Riders en amiibo mogen vandaag blij zijn. Nintendo heeft vandaag nieuwe amiibo onthuld voor Kirby Air Riders, maar ook een releasedatum van een eerder onthulde amiibo.

Sinds de release van Kirby Air Riders zijn er ondertussen drie amiibo verschenen, met de meest recente, Meta Knight die vanaf vandaag te koop is. Hiermee zijn er nog twee van de oorspronkelijk aangekondigde amiibo nog niet verschenen. Zo was al onthuld dat Chef Kawasaki en King Dedede nog amiibo krijgen. Van deze laatstgenoemde is vandaag de releasedatum onthuld en dat is 2 juli geworden. Vanaf die datum kun je King Dedede dus aan je collectie toevoegen. Deze is ook ondertussen al te bestellen op de My Nintendo Store voor € 49,99 Voor Kawasaki is niets onthuld.

Daarnaast is het bekend gemaakt dat Sword Kirby en Noir-Dedede ook amiibo gaan krijgen. Sword Kirby komt met de Dragoon als machine en de Noir-Dedede komt met de Hydra. Helaas is er ook nog niets bekend over wanneer deze amiibo zullen verschijnen.