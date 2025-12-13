Team achter Kirby Air Riders wordt opgeheven

Een klein maandje geleden kwam Kirby Air Riders dan eindelijk uit voor Nintendo Switch. Sindsdien heeft het team achter deze chaotische racegame steevast gewerkt aan het verbeteren ervan. Sterker nog, slechts enkele dagen geleden kwam er nog een flinke update uit. Nu is er echter voor gekozen om het team op te heffen. De game is klaar, de updates zijn grotendeels doorgevoerd, en er staat geen DLC gepland. Binnenkort zullen de getalenteerde mensen achter Kirby Air Riders doorgaan naar hun volgende projecten.

Geen zorgen – voor het zover is, zal het team alles op alles zetten om een game achter te laten die loopt als een zonnetje. Daar zijn ze al hard mee bezig geweest door middel van de eerdergenoemde updates, maar de verwachting is daarnaast dat er nog wat aanpassingen worden gedaan voordat het team uit elkaar gaat. Alle neuzen staan dezelfde kant op: de game moet zo compleet en gebalanceerd mogelijk zijn.

De grote update die eerder deze week werd uitgerold, is een aanzienlijke stap in de goede richting. Nintendo Everything heeft een mooi overzicht gedeeld van de patch notes.

