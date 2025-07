Ys X: Proud Nordics haalt 120 FPS op de Nintendo Switch 2

Japanse media kregen onlangs de kans om Ys X: Proud Nordics te testen op de Nintendo Switch 2, en dat leverde meteen goed nieuws op: de game beschikt over een prestatiemodus die tot 120 frames per seconde haalt. Een enorme vooruitgang ten opzichte van de originele Switch-versie, die meestal op 30 FPS draaide en regelmatig last had van framerate-dips.

Standaard draait Ys X op een stabiele 60 FPS, maar wie écht het maximale uit de game wil halen, kan dus kiezen voor die extra soepele 120 FPS-modus. Daarmee behoort de titel tot een selecte groep games die dit niveau van prestaties op de nieuwe hardware ondersteunt, in hetzelfde rijtje als Metroid Prime 4: Beyond. Behalve de grafische boost bevat de game ook nieuwe vaardigheden, bazen en gebieden om te verkennen. Ys X: Proud Nordics verschijnt op 31 juli 2025 in Japan voor de Nintendo Switch 2. Een westerse release is nog niet officieel aangekondigd, maar die lijkt slechts een kwestie van tijd.

