Launch trailer Patapon 1 + 2 Replay verschenen

Vanaf vandaag is Patapon 1 + 2 Replay te spelen op de Nintendo Switch. Deze strategische ritme games kwamen oorspronkelijk uit op de PSP, waardoor een compleet nieuwe generatie nu kennis kan maken met de Patapons. Om dat te vieren heeft Bandai Namco een launch trailer online gezet, waarin in sneltrein vaart even wordt uitgegeld waar de game over gaat. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Wat is PATAPON?

PATAPON is een franchise die bestaat uit een serie rythgames, waarin jij als speler de god speelt van de Patapon. Door middel van 4 mystieke trommels kun jij ze bevelen geven. Deze vier mystieke trommels zijn toevallig de knoppen op je controller, en als je die indrukt op de maat van de muziek zul je dit vreemde ras (welke toch vooral bestaan uit oogbollen op stokjes) bevelen kunnen geven. Maar denk maar niet dat het makkelijk is! Het is een strategische rythmgame, waarin Patapon unieke eigenschappen en klassen hebben, welke je optimaal zult moeten gebruiken.

Zo heb je de Hatapon die in het midden van de groep met zijn vlag zwaait om zijn bondgenoten te leiden, de Tatepon die anderen beschermt met zijn grote schild en de Yumipon die pijlen schiet om aan te vallen. De rol van elke Patapon tijdens gevechten verschilt per klasse, zodat je een uniek en gebalanceerd leger kunt maken om de verschillende uitdagingen aan te gaan! Deze bundel bevat de eerste twee games van de franchise.