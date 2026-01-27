Nieuwe multiplayerfuncties Kirby Air Riders nu beschikbaar

Sinds 20 november kunnen Nintendo Switch 2-bezitters aan de slag met Kirby Air Riders. Vandaag heeft Nintendo uit het niks een gratis update voor dat racespel uitgebracht. Het gaat trouwens niet om een simpele bug patch, aangezien de update nieuwe multiplayerfuncties en GameShare-ondersteuning met zich meebrengt. GameShare-ondersteuning spreekt inmiddels voor zichzelf. Daardoor is het immers mogelijk om samen met andere spelers via een lokale draadloze verbinding te gamen. Dit werkt trouwens ook als je een Nintendo Switch hebt.

De nieuwe multiplayerfuncties zal iets zijn waar fans van deze titel ongetwijfeld blij mee zullen zijn. De grootste toevoeging is dat je nu een Grand prix kunt kiezen in de online paddock. Spelers kunnen op die manier strijden om bij meerdere races het hoogste aantal punten te behalen. Je kunt tevens zelf kiezen welke races er verschijnen en zelfs het aantal rondes aanpassen. Als laatste is er nu de mogelijkheid om samen met een vriend die bij jou in de kamer zit aan de slag te gaan met Citystrijd. Dat houdt in dat je nu met twee spelers online mag spelen via één enkel Nintendo Switch 2-systeem.