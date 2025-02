Samurai Pizza Cats: Blast from the Past aangekondigd

De wat oudere gamers kennen wellicht de Samurai Pizza Cats nog wel, een Japanse anime-serie uit die met name in de jaren negentig erg populair was. Fans kunnen voor een flinke dosis nostalgie uitkijken naar een game gebaseerd op deze serie. Vandaag hebben uitgever Red Dunes Games en ontwikkelaar Blast Zero Samurai namelijk Pizza Cats: Blast from the Past onthuld.

Deze aankomende game is in ontwikkeling voor alle grote platformen, waardoor het dus aannemelijk is dat de titel ook naar de Nintendo Switch en/of Nintendo Switch 2 zal komen. Samurai Pizza Cats: Blast from the Past is gebaseerd op de gelijknamige animatieserie en zal een side-scrolling actie-RPG-platformgame worden. Gelijk met de aankondiging van de game werd ook een eerste trailer getoond en deze kun je hieronder bekijken.

Ken jij deze typische serie nog? En kijk jij uit naar Samurai Pizza Cats: Blast from the Past? Laat het ons hieronder weten!