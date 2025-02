Tales of the Shire wederom uitgesteld

Begin 2024 is Tales of the Shire aangekondigd, een cozy managment game waarin je als een Hobbit in het plaatsje Bywater woont. De game stond oorspronkelijk gepland voor release in 2024, maar werd halverwege vorig jaar uitgesteld naar maart van dit jaar. Sindsdien hebben we niet veel meer van de game vernomen, maar nu er weer nieuws is, is het helaas geen goed nieuws. De game is namelijk wederom uitgesteld. Ontwikkelaar Weta Workshop Game Studio heeft door middel van een post op X laten weten dat de game nu gepland staat voor 29 juli. Hieronder kun je de volledige statement bekijken.

Anders dan de meeste Lord of the Rings-games die door de jaren heen zijn gemaakt, draait Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game niet om actie en veldslagen. In deze game, uitgegeven door Private Division, leef jij gewoonweg als een Hobbit. Je kruipt in de huis van je eigen Hobbit, die zal leven in het dorp Bywater. Hier mag je onder andere je eigen huis versieren, je tuin verzorgen en vissen vangen. Ondertussen leer je je buren kennen en sla je, natuurlijk, aan het koken. In een Hobbit-dorp draait het namelijk allemaal om eten, dus ga op zoek naar ingrediënten en leer de meest uiteenlopende gerechten koken. Zo zet je voor de dorpsbewoners een lekkere feestmaaltijd op tafel. De liefde van een Hobbit gaat immers door de maag.