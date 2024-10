Warframe brengt Koumei & the Five Fates uit

Warframe heeft weer kersverse content. Zoals we al eerder bespraken zou dit najaar een nieuwe uitbreiding verschijnen. Koumei & the Five Fates is een volledig losstaande uitbreiding die zijn inspiratie vindt uit de Japanse cultuur en deze is nu beschikbaar. Deze nieuwe uitbreiding is gemaakt in samenwerking met Sumo Digital en introduceert de Koumei Warframe.

Dat niet alleen, maar ook zijn er flinke aanpassingen geweest aan andere Warframes en verbeteringen voor nieuwe spelers. Warframe is berucht lastig om in te komen voor nieuwe spelers dus dit is een welkome toevoeging. Daarnaast is Caliban vernieuwd en bovendien gratis te krijgen voor de komende periode. Tot slot is het weer Halloween in het spel dit evenement duurt tot 1 november.