Scott Pilgrim EX knokt zich een weg naar Nintendo Switch

Scott Pilgrim is terug! Tijdens Summer Game Fest werd Scott Pilgrim EX onthuld. Deze gloednieuwe brawling game komt van Tribute Games – de naam achter TMNT: Shredder’s Revenge – en verschijnt begin 2026 voor Nintendo Switch. Seriebedenker Bryan Lee O’Malley stort spelers in een nieuw verhaal waarin onze bekende helden centraal staan. Onder aan dit artikel kun je de aankondigingstrailer bekijken.

In Scott Pilgrim EX zijn we ver in de toekomst. De straten van Toronto worden geregeerd door drie rivaliserende bendes: de Robots, de Demons en – hou je vast – de Vegans. Wie gaat het tegen ze opnemen? Scott Pilgrim en Ramona Flowers natuurlijk. Je speelt onder andere als deze twee helden, evenals nog vijf vechters, elk met hun eigen vechtstijl. Maak gebruik van combo’s of improviseer erop los in hectische levels en epische quests. Klein detail: door een scheur in tijd en ruimte krijgt de game een extra dimensie toegevoegd. Je kunt de game in je eentje spelen of met maximaal drie vrienden – zowel lokaal als online. Bovendien mag je een gave rocksoundtrack verwachten van dezelfde band die ook eerdere games van muziek heeft voorzien. Dat belooft wat.

Kun je niet wachten tot 2026? Dan is er altijd nog Scott Pilgrim vs. The World: The Game. Wil je daar meer over weten? Dan wil je zeker even onze review lezen.