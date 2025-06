Nicktoons & the Dice of Destiny komt naar Nintendo Switch

Altijd al een action-RPG in het teken van Nickelodeon willen hebben? Dan heb je geluk, want dat is precies wat er tijdens Summer Game Fest is aangekondigd. In het najaar van 2025 zal Nicktoons & the Dice of Destiny voor Nintendo Switch verschijnen. Wat kunnen we hiervan verwachten?

In Nicktoons & the Dice of Destiny speel je als diverse bekende Nickelodeon-personages. In de trailer zien we alleen SpongeBob Squarepants, dus de rest blijft nog even een mysterie. Diezelfde trailer zet ook meteen een luchtige toon neer voor de hele game. We zien verschillende klassieke fantasy tropes die in een game als deze eigenlijk niet mogen ontbreken. Alles komt samen in een kleurrijk jasje, met beelden die van het scherm lijken te springen. Nickelodeon is voor alle leeftijden, en dat geldt ook voor Nicktoons & the Dice of Destiny.

Op dit moment is er nog weinig bekend over de game. Zodra er meer nieuws is, lees je dat natuurlijk hier!