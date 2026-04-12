The Super Mario Galaxy. Movie heeft nu al meer opgebracht dan de derde Sonic-film

The Super Mario Galaxy. Movie verscheen vorige week in de bios en heeft sindsdien al meerdere records verbroken. Nu heeft Nintendo weer een nieuwe mijlpaal bereikt voor de film. The Super Mario Galaxy. Movie heeft nu al meer geld opgebracht dan de derde Sonic-film. Dit nieuws komt van de bekende film website Variety, die nu heeft gedeeld dat The Super Mario Galaxy. Movie wereldwijd $629 miljoen dollar heeft opgebracht sinds de launch op 1 april. Hiermee heeft de film het het al beter gedaan dan de drie Sonic-films die tot dusver zijn uitgekomen. Sonic The Hedgehog 3 bracht namelijk $493 miljoen dollar op, Sonic The Hedgehog 2, 405 miljoen dollar en Sonic The Hedgehog, 320 miljoen dollar. De Super Mario Galaxy. Movie is met zijn opbrengst tot nu toe de best verdienende film van 2026. Het is echter nog maar de vraag of de film deze koppositie behoudt. Er staan voor dit jaar namelijk nog andere grote films op de planning, waaronder: Spider-Man Brand New Day, The Odyssey, Toy Story 5 en Avengers Doomsday.