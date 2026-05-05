Nieuwe DLC aangekondigd voor Constance

Afgelopen 1 mei verscheen Constance – een handgetekende Metroidvania – ook voor consoles. Deze game van de Duitse ontwikkelaar Blue Backpack en uitgever btf Games begon in 2021 als een soloproject van Sebastian Drews en is uitgegroeid tot een volwaardige titel met een release op verschillende platformen. Ook op de Switch is dit kunstwerk te spelen en Nintendo vierde deze release met een launchtrailer op het YouTube-kanaal van Nintendo of America. Dit tot groot plezier van Drews zoals blijkt uit zijn .

Voor spelers die momenteel genieten van Constance is er goed nieuws. Want in diezelfde post onthult hij dat er DLC in de maak is! De titel van zijn bericht luidt namelijk: ‘Nintendo heeft net een trailer voor Constance uitgebracht en het is echt onwerkelijk om de game die ik 5 jaar geleden in mijn eentje ben begonnen, nu op consoles te zien. En er komt ook nog DLC, joepie!‘.

Ook bedankt hij lezers voor alle positieve reacties en feedback die hij de afgelopen jaren tijdens het ontwikkeltraject via de socials ontving: ‘Ik herinner me nog goed de eerste fragmenten van Constance die ik hier jaren geleden plaatste. Er is sindsdien heel wat veranderd en ik moet zeggen dat ik er best trots op ben. Bedankt allemaal op deze subreddit voor jullie motivatie. Ik waardeer de feedback die ik hier krijg altijd enorm. Ik hoop dat jullie van Constance zullen genieten! Op naar de ontwikkeling van de DLC! 🙂‘. (Beide citaten vertaald met Google Translate)

Er zijn verder nog weinig details bekend over de inhoud van de DLC. Uit de officiële aankondiging op Steam kunnen we wel opmaken dat de extra content gratis gaat zijn. En dat het gaat om nieuwe levels, vijanden, eindbazen en uitdagingen. Maar ook meer achtergrondverhalen en een uitgebreidere wereldopbouw. Zaken die de makers nog graag aan de game wilden toevoegen. Wanneer de DLC beschikbaar komt is nog onbekend. Mocht daar nieuws over zijn, dan zullen we dat uiteraard weer met jullie delen.

Voor nu zou ik zeggen, ga lekker aan de slag met de basisgame. Je vindt Constance voor €19,99 in de Nintendo eShop. Ik was erg gecharmeerd van deze Metroidvania. Mocht je mijn review nog niet hebben gelezen, doe dat vooral. En geniet van onderstaande launchtrailer!

