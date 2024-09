Serperior in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Afgelopen twee weekenden konden Pokémon Scarlet & Violet-spelers vechten tegen Mighty Incineroar. Nu dat Tera Raid Battle-event voorbij is, is het weer tijd voor een nieuw event. De komende twee weekenden zal Serperior met de Mightiest Mark in 7-star Raids te vinden zijn. Als Tera-type zal Serperior Grass hebben. Zoals gewoonlijk kan je slechts eenmaal per savefile de Pokémon vangen. Ertegen vechten en verslaan kan zo vaak als je wil. Je krijgt dan vele nuttige items.

Het event loopt twee weekenden. Van vrijdag 20 september 2024 om 02.00 uur tot maandag 23 september 2024 om 01.59 uur en van vrijdag 27 september 2024 tot 30 september 2024 met vergelijkbare tijden. Je krijgt dus genoeg kansen om deel te nemen aan dit event. Ook zal er tijdens het tweede weekend een event met Blissey zijn. Daarvoor is er een verhoogde kans op Tera Shards.

Om deel te nemen aan dit event zal je het verhaal en postgame uitgespeeld moeten hebben, want anders kan je geen Black Crystals vinden. Al is er wel een manier om toch deel te nemen als je nog niet zover bent. Je zal dan aan andermans Raid moeten deelnemen, maar vergeet niet dat je een ijzersterke Pokémon nodig hebt om kans te maken. Op de map herken je deze Raids aan hun speciale aura. Ook zal je het nieuwste Poké News moeten ophalen om er toegang tot te krijgen. Dat doe je door met het internet te verbinden in de game.