Monsterpatch komt dankzij succesvolle Kickstarter-campagne naar de Nintendo Switch

Al een paar jaar lang kun je het nieuwe project van ontwikkelaar Sean Young, genaamd Monsterpatch, volgen op zijn X-account. Sinds eind maart 2025 is zijn nieuwe spel eindelijk op Kickstarter verschenen en in letterlijk een paar dagen tijd was er al meer $100.000 opgehaald voor de game. De reden dat wij nu pas over deze titel schrijven is omdat Monsterpatch vandaag het doel $200.000 en dat betekent dat het spel naar de Nintendo Switch gaat komen! Wanneer dat exact gaat gebeuren in nog maar de vraag, maar Sean heeft middels een update via zijn Kickstarter-pagina laten weten dat de game op dezelfde dag als de Steam-versie uitkomt.

Op deze website probeer ik titels eigenlijk nooit met elkaar te vergelijken, maar Monsterpatch heeft best wel wat weg van Pokémon. Toch probeert het spel toch zijn eigen game te zijn. Zo kun je niet alleen MoNs verzamelen, maar ook wat gewassen verbouwen en het dorp opbouwen. Bovendien heeft alles een magisch tintje en kun je dus met jouw toverstaf en spreukenboek tegen andere tovenaars vechten met jouw eigen magische wezentjes. Tevens is er nog van alles te verzamelen en wachten er meer dan genoeg mysteries op je.

Ben je benieuwd geworden naar Monsterpatch? Neem dan hieronder een kijkje naar de meest recente video van de titel!