Shin chan: Shiro and the Coal Town maakt 24 oktober zijn opwachting

Twee jaar geleden verscheen Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey- in het Westen op de Nintendo Switch. We schreven zelfs een review over deze enorme deugniet. Nu over een paar maanden komt het vervolg naar het Westen. Eerder dit jaar kwam Shin chan: Shiro and the Coal Town al in Japan en Azië uit, waarbij de Aziatische versie zelfs de Engelse taal al ondersteunde. Weliswaar werd er al een westerse release aangekondigd, een releasedatum was tot nu nog niet bekend. Via een nieuwsbericht heeft Neos onthuld dat de game op 24 oktober 2024 zijn opwachting maakt in het Westen.

Net als met het eerste deel zal Limited Run Games (LRG) verantwoordelijk zijn voor de fysieke versie van Shin chan: Shiro and the Coal Town. Pre-orders zullen deze herfst openen, waarna je een bepaalde tijd hebt om je pre-order te plaatsen. Na die periode is dat niet meer mogelijk. Houd dus zeker LRG goed in de gaten als je deze game fysiek wilt hebben!

De familie Nohara gaat naar de prefectuur Akita, omdat Hiroshi daar een baan aangeboden heeft gekregen. Ze gaan daar een rustig leven proberen te leiden op het platteland vlakbij Hiroshi’s ouders. Het leven is goed, met het vangen van insecten, vissen en gezellig samen zijn. Echter, dat verandert snel als Shiro vol met roet over zijn lijf opeens voor Shinnosuke staat. Na een korte achtervolging vindt hij een trein. Een trein met een mysterieus sfeertje. Wanneer hij aanboort van de trein gaat, belandt hij in Coal Town. Een levendige stad die bevroren lijkt te zijn in tijd en nog hangt in de Showa Era. Vanaf dan start zijn nieuwe avontuur in Shin chan: Shiro and the Coal Town.

Hoe lijkt jou dit nieuwe avontuur? Laat het ons in de reacties weten!