Smash mee op 2 augustus tijdens onze livestream

Op vrijdag 2 augustus zitten wij klaar om samen met de community te gamen. Of beter gezegd, erop los te meppen in Super Smash Bros. Ultimate! Het feestje zal vanaf 20.00 uur losbarsten. Glenn zal de livestream hosten en de gevechten van commentaar voorzien. Dit alles is via ons Twitch-kanaal te volgen.

Om zicht te hebben op het aantal deelnemers vragen we om lid te worden van onze Discord-server. Daar kan je in het kanaal #event-kalender je opgeven voor dit event. Tevens is het mogelijk om onder dit bericht een reactie achter te laten als je deel wilt nemen. Natuurlijk zeggen we geen nee tegen last-minute uitdagers. Dus houd vrijdag 2 augustus vanaf 20.00 uur vrij en doe mee! Let op, Nintendo Switch Online is benodigd om online te kunnen spelen.

Elke eerste vrijdag van de maand strijden we om de wisseltrofee en deze stream is daar geen uitzondering op. Ook nu zullen de nummers één, twee en drie er met een toepasselijke Discord-rol vandoor gaan: een gouden, zilveren of bronzen kleurtje. Op die manier weet iedereen dat je een pro bent in Smash.

Zien wij jou tijdens de livestream? Laat het zeker weten in de reacties!