Shotgun Cop Man krijgt gratis My Friend Pedro DLC

Shotgun Cop Man is een zijwaarts scrollende platformgame waarin wapens niet alleen bedoeld zijn om vijanden te verslaan, maar ook om jezelf voort te bewegen. Deze intense game is van dezelfde ontwikkelaars als My Friend Pedro, dus niemand zal het vreemd vinden dat er nu wat cross-over DLC bestaat. In deze nieuwe DLC zal Shotgun Cop Man wat nieuwe trucjes leren waarmee hij al rennend backflips doet en het moet afzien tegen toch wel bekende vijanden. Voor de gelegenheid heeft Devolver Digital een trailer online gezet, zodat je even een beeld kan krijgen van de totale chaos. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

In Shotgun Cop Man spelen je wapens de hoofdrol. Niet alleen om je een weg door de vijanden te banen, maar ook om je door de levels te verplaatsen! De game heeft meer dan 150 levels met verschillende eindbazen, maar je kunt ook aan de slag met zelf- of door anderen gemaakte levels. En uiteraard zijn er ook verschillende uitdagingsmodi zoals ‘geen damage’ of ‘speedrun’ aanwezig. Met deze DLC heeft Shotgun Cop Man er behoorlijk wat content bijgekregen. 51 nieuwe levels liggen je op te wachten, allemaal geïnspireerd door My Friend Pedro. Gebruik al je creativiteit en vaardigheden om nieuwe vijanden te bevechten en nieuwe uitdagingen uit te gaan.